В Украине зафиксирован новый рекорд в военное время по количеству регистрации новых ФОП

В начале июля зафиксирован новый рекорд по количеству регистрации новых ФОП во время полномасштабной войны - 5223 бизнеса. Показатель практически достиг уровня последней недели перед вторжением РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные украинской компании по автоматизации заведений Poster POS.

Количество работающих заведений общественного питания в июле возросло с 74% до 76% показателей до вторжения РФ. При этом обороты выросли с 82% до 88%.

По данным платформы для создания интернет-магазинов Хорошоп, в последнюю неделю июля количество заказов на онлайн площадках впервые сравнялось с показателями до 24 февраля.

По данным Опендатабот, количество ФОП увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч. При этом регистрация нового бизнеса постепенно становится электронной.

В частности, в Министерстве цифровой трансформации анонсирована услуга автоматической регистрации ООО для физических лиц. В скором времени будет запущено бета-тестирование новой услуги.