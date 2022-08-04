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В Украине зафиксирован новый рекорд в военное время по количеству регистрации новых ФОП
В начале июля зафиксирован новый рекорд по количеству регистрации новых ФОП во время полномасштабной войны - 5223 бизнеса. Показатель практически достиг уровня последней недели перед вторжением РФ.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные украинской компании по автоматизации заведений Poster POS.
Количество работающих заведений общественного питания в июле возросло с 74% до 76% показателей до вторжения РФ. При этом обороты выросли с 82% до 88%.
По данным платформы для создания интернет-магазинов Хорошоп, в последнюю неделю июля количество заказов на онлайн площадках впервые сравнялось с показателями до 24 февраля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным Опендатабот, количество ФОП увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч. При этом регистрация нового бизнеса постепенно становится электронной.
В частности, в Министерстве цифровой трансформации анонсирована услуга автоматической регистрации ООО для физических лиц. В скором времени будет запущено бета-тестирование новой услуги.