Украинцы смогут использовать приложение "Дія" в качестве цифрового кошелька в ЕС

Европарламент проголосовал за создание европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Украина присоединилась к этому проекту. После введения цифрового кошелька украинцы смогут использовать приложение "Дія" в Европе, а европейцы – свои цифровые кошельки в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Государства-участники консорциума POTENTIAL должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение двух лет, а тестирование прототипов должно завершиться к апрелю 2025 года", - отметил Федоров.

По его словам, Украина — единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в формировании будущей электронной идентификации в ЕС.

Также команда Минцифры принимает участие в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие с приложением "Дія".

"Дія" - претендент для реализации проекта, поскольку приложение выполняет большинство функций, предусмотренных кошельком EUDI. Высокое качество применения отметили европейские эксперты. Официально "Дію" пригласили к разработке EU Digital Wallet в декабре-2023.

"Украинский цифровой кошелек - это "Дія". После запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там "Дію", а европейцы - свои цифровые кошельки в Украине", - отметил Федоров.

Он объяснил, что с цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

"Еврокомиссия до конца первого квартала этого года должна опубликовать унифицированные требования для кошельков EUDI. Приложение "Дія" реализовало большинство функций EUDI задолго до презентации предложения Еврокомиссии. Следующая задача - достичь признания в ЕС", - подчеркнул Федоров.

Ранее Кабинет министров поддержал постановление для дальнейшего развития сферы электронной идентификации и внедрения новых средств электронной идентификации с разными уровнями доверия.

Приложение "Дія" станет open-source продуктом

Правительство одобрило постановление, позволяющее открыть код "Дії" – теперь любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, подходящие к приложению.

Кроме того, Эстония готовится к запуску собственного приложения mRiik на базе украинской "Дії", однако пока столкнулась с некоторыми трудностями.

В 2023 году стало известно, что команда Минцифры ведет переговоры по экспорту приложения "Дія" с 10 странами, в частности, с Замбией и Колумбией.