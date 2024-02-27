Правительство приняло постановление, которое создаст предпосылки для будущего внедрения Европейского цифрового кошелька

Кабинет министров поддержал постановление для дальнейшего развития сферы электронной идентификации и внедрения новых средств электронной идентификации с разными уровнями доверия.

Об этом сообщает Минцифры и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утверждено, согласно части первой статьи 15-2 ЗУ "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах", Порядок ведения перечня схем электронной идентификации, кошельков с цифровой идентификацией", - говорится в сообщении Мельничука.

В Минцифре отмечают, что постановление определяет правила создания рынка поставщиков услуг по электронной идентификации. Пока есть только рынок предоставителей доверительных услуг.

Благодаря постановлению, пользователи электронных сервисов смогут:

получать средства электронной идентификации с разными уровнями доверия в соответствии с нормами ЕС;

выбирать, где получить средство электронной идентификации;

использовать их при авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг;

в будущем использовать цифровой кошелек, который позволит людям в электронной форме сохранять свои идентификационные данные (еID), удобно пользоваться и делиться ими как внутри своей страны, так и за рубежом для получения различных видов услуг.

Также в ведомстве напомнили, что "Дія" примет участие в разработке Европейского цифрового кошелька. Об этом стало известно еще летом 2023 года, а официально "Дію" пригласили к разработке EU Digital Wallet в декабре-2023.

Таким образом, после введения продукта украинцы смогут использовать "Дію" в ЕС, а европейцы - свои цифровые кошельки в Украине.

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