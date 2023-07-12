Украинское приложение "Дія" присоединится к разработке нового европейского сервиса, с помощью которого можно будет открывать банковские счета онлайн и иметь документы в телефоне.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дія" присоединится к разработке Европейского цифрового кошелька. Сейчас консорциум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) работает над разработкой европейского сервиса, который поможет открывать банковские счета онлайн, иметь документы в смартфоне и т.д.", - отметил Федоров.

По его словам, команда Минцифры представила возможности "Дії" на встрече международного консорциума в Париже и показала европейским коллегам, как с "Дією" открыть банковский счет в минуту, создать электронную подпись и пользоваться цифровыми документами.

"Участники форума неоднократно отмечали Украину как государство, которое, несмотря на вызовы войны, делает ощутимые успехи в диджитализации на пути к ЕС. Особое отличие наше государство получило от французского министра цифровых технологий Жана-Ноэля Барро", - подчеркнул министр.

Он отметил, что именно технологические разработки приближают Украину к ЕС.

Напомним, Минцифры и Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировали новую услугу в "Дії": вкладчики обанкротившихся банков смогут через сервис государственных услуг подать заявление на возмещение вклада.