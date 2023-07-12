Український додаток “Дія” доєднається до розробки нового європейського сервісу, за допомогою якого можна буде відкривати банківські рахунки онлайн та мати документи в телефоні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

""Дія" долучиться до розробки Європейського цифрового гаманця. Зараз консорціум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який допоможе відкривати банківські рахунки онлайн, мати документи в смартфоні тощо", - зазначив Федоров.

За його словами, команда Мінцифри презентувала можливості "Дії" на зустрічі міжнародного консорціуму в Парижі і показала європейським колегам, як з "Дією" відкрити банківський рахунок за хвилину, створити електронний підпис та користуватися цифровими документами.

"Учасники форуму неодноразово відзначали Україну як державу, яка попри виклики війни робить відчутні успіхи в діджиталізації на шляху до ЄС. Особливу відзнаку наша держава отримала від французького міністра цифрових технологій Жана-Ноеля Барро", - підкреслив міністр.

Він зауважив, що саме технологічні розробки наближають Україну до ЄС.

Нагадаємо, Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсували нову послугу в "Дії": вкладники збанкрутілих банків зможуть через сервіс державних послуг подати заяву на відшкодування вкладу.