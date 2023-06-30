Государство сэкономило 10 млрд грн благодаря цифровизации, закон 5655 улучшит сектор строительства еще больше, – Федоров

В течение трех лет украинский сектор строительства работает без взяток, а государство экономит миллиарды гривен благодаря прозрачной системе учета и выдаче разрешительных документов. Законопроект 5655 сделает систему еще более прозрачной. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Украинцы уже 3 года строят без взяток, а государство экономит миллиарды – годовщина Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Эта сфера всегда считалась одной из самых коррумпированных, но цифровизация изменила правила игры — каждый фиксируется и легко отслеживается. Все максимально прозрачно”, – написал вице-премьер.

По его словам, сейчас какие-либо злоупотребления останавливаются на этапе усилий. Так государство экономит миллиарды гривен ежегодно. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составляет 1,5 млрд грн в год. В общей сложности государство сэкономило 9,6 млрд грн благодаря тому, что цифровизация исключает человеческий фактор, подчеркнул Федоров.

“За три года работы ЕГЭСББ создали более 2,6 млн. цифровых документов, 45 электронных кабинетов. К системе присоединились 72 тысячи архитекторов, инженеров-проектировщиков, энергоаудиторов и органов строительного контроля. А команда Минцифры запустила 14 строительных услуг на портале Действие, которыми воспользовались уже более 100 тысяч раз”, – рассказал вице-премьер.

Он проанонсировал открытие новых сервисов, которые будут и дальше уничтожать коррупцию в строительной сфере.

Кроме того, Председатель Верховной Рады и профильные министерства обратились в Европарламент. Цель – вместе обсудить законопроект 5655 и определить дорожную карту изменений, которые сделают сферу строительства еще более прозрачной.

Спасибо командам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и USAID/UK aid проект TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах за совместную работу”, - подчеркнул Федоров.