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Государство сэкономило 10 млрд грн благодаря цифровизации, закон 5655 улучшит сектор строительства еще больше, – Федоров
В течение трех лет украинский сектор строительства работает без взяток, а государство экономит миллиарды гривен благодаря прозрачной системе учета и выдаче разрешительных документов. Законопроект 5655 сделает систему еще более прозрачной. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“Украинцы уже 3 года строят без взяток, а государство экономит миллиарды – годовщина Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Эта сфера всегда считалась одной из самых коррумпированных, но цифровизация изменила правила игры — каждый фиксируется и легко отслеживается. Все максимально прозрачно”, – написал вице-премьер.
По его словам, сейчас какие-либо злоупотребления останавливаются на этапе усилий. Так государство экономит миллиарды гривен ежегодно. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составляет 1,5 млрд грн в год. В общей сложности государство сэкономило 9,6 млрд грн благодаря тому, что цифровизация исключает человеческий фактор, подчеркнул Федоров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
“За три года работы ЕГЭСББ создали более 2,6 млн. цифровых документов, 45 электронных кабинетов. К системе присоединились 72 тысячи архитекторов, инженеров-проектировщиков, энергоаудиторов и органов строительного контроля. А команда Минцифры запустила 14 строительных услуг на портале Действие, которыми воспользовались уже более 100 тысяч раз”, – рассказал вице-премьер.
Он проанонсировал открытие новых сервисов, которые будут и дальше уничтожать коррупцию в строительной сфере.
Кроме того, Председатель Верховной Рады и профильные министерства обратились в Европарламент. Цель – вместе обсудить законопроект 5655 и определить дорожную карту изменений, которые сделают сферу строительства еще более прозрачной.
Спасибо командам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и USAID/UK aid проект TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах за совместную работу”, - подчеркнул Федоров.