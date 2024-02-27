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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Уряд ухвалив постанову, яка створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця

Уряд ухвалив постанову, яка створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів підтримав постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації і впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри.

Про це повідомляє Мінцифри і представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено, відповідно до частини першої статті 15-2 ЗУ "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", Порядок ведення переліку схем електронної ідентифікації, гаманців з цифровою ідентифікацією", - йдеться в повідомленні Мельничука.

У Мінцифри зазначають, що постанова визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг.

Завдяки постанові користувачі електронних сервісів зможуть:

  • отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС; ·       
  • вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації;
  • використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг;
  • у майбутньому використовувати цифровий  гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг.

Також у відомстві нагадали, що "Дія" візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця. Про це стало відомо ще влітку 2023 року, а офіційно "Дію" запросили до розробки EU Digital Wallet у грудні-2023.

Таким чином, після запровадження продукту українці зможуть використовувати "Дію" в ЄС, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко