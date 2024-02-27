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Уряд ухвалив постанову, яка створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця
Кабінет міністрів підтримав постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації і впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри.
Про це повідомляє Мінцифри і представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Затверджено, відповідно до частини першої статті 15-2 ЗУ "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", Порядок ведення переліку схем електронної ідентифікації, гаманців з цифровою ідентифікацією", - йдеться в повідомленні Мельничука.
У Мінцифри зазначають, що постанова визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Завдяки постанові користувачі електронних сервісів зможуть:
- отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС; ·
- вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації;
- використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг;
- у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг.
Також у відомстві нагадали, що "Дія" візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця. Про це стало відомо ще влітку 2023 року, а офіційно "Дію" запросили до розробки EU Digital Wallet у грудні-2023.
Таким чином, після запровадження продукту українці зможуть використовувати "Дію" в ЄС, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.
Фото: ua.depositphotos.com