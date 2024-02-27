Уряд ухвалив постанову, яка створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця

Кабінет міністрів підтримав постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації і впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри.

Про це повідомляє Мінцифри і представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено, відповідно до частини першої статті 15-2 ЗУ "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", Порядок ведення переліку схем електронної ідентифікації, гаманців з цифровою ідентифікацією", - йдеться в повідомленні Мельничука.

У Мінцифри зазначають, що постанова визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг.

Завдяки постанові користувачі електронних сервісів зможуть:

отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС; ·

вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації;

використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг;

у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг.

Також у відомстві нагадали, що "Дія" візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця. Про це стало відомо ще влітку 2023 року, а офіційно "Дію" запросили до розробки EU Digital Wallet у грудні-2023.

Таким чином, після запровадження продукту українці зможуть використовувати "Дію" в ЄС, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.

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