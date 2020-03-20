Кабмин ввел режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

При этом указано, что никаких новых ограничений в этих регионах и во всей стране в целом пока не предвидится.

"Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", — пояснили в Кабмине.

Напомним, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 — летальных.