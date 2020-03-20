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Кабмин ввел режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19

Кабмин ввел режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Кабмин ввел режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях
Коронавирус в Украине. Фото: ria.ru

Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

При этом указано, что никаких новых ограничений в этих регионах и во всей стране в целом пока не предвидится.

Кратко и по делу в Telegram

"Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", — пояснили в Кабмине.

Напомним, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 — летальных.

19 марта в Украине обнаружили 4 случая заражения коронавирусом: один в Киеве, два в Днепропетровской области и один в Житомирской области. А также зафиксирована третья смерть от этой болезни.

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12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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