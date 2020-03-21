Количество инфицированных CОVID-19 в мире перевалило за четверть миллиона

По состоянию на 07:00 21 марта, в мире насчитывалось 261 тысяча 886 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19. При этом, количество жертв инфекции достигло 11 тысяч 167 человек, вылечились от этой болезни более 88 тысяч человек.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные газеты South China Morning Post, которое ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 34,048 тысяч человек, скончавшихся — на 1,327 тысяч.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает "лидировать" Италия. По состоянию на вечер пятницы в стране зафиксировано 4,032 тысяч смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 627 больше, чем за среду.

В Испании зафиксировано 19,980 тысяч больных (скончались 1,002 тысяч), Германии — 13,957 тысяч (44), Франции — 12,612 тысяч (450), Швейцарии — 4,176 тысяч (43), Великобритании — 3,983 тысячи (177), Нидерландах — 2,994 тысячи (106), Австрии — 2,388 тысячи (6), Бельгии — 2,257 тысяч (37), Швеции — 1,623 тысячи (16), Норвегии — 1,552 тысячи (6), Дании — 1,255 тысяч (9).

В США на вечер пятницы зафиксировано 17 тысяч 251 случай заражения коронавирусом при 201 случае смертельного исхода.

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В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 3 тысячи 255 человек, зарегистрировано 81 тысяча 8 случаев заболевания. Из них в эпицентре инфекции провинции Хубэе скончались 3 тысячи 139 человек, заболели — 67,8 тысяч.

В то же время, на материковой части страны за истекшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом, все — у людей, прибывших из-за рубежа. Внутри страны уже третий день нет новых инфицированных.

В Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 147 новых случаев заражения и восемь новых случаев летального исхода, общее число инфицированных достигло 8 тысяч 799 человек, скончались 102.

В Иране число жертв достигло 1,433 тысяч человек при 19 тысячах 644 заразившихся.

Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом COVID-19.