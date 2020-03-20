Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 41 — Минздрав

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

По данным ведомства, последние новые случаи заражения китайским коронавирусом были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

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"Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине. Пациент, у которого первого в Украине было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел", — доложили в Минздраве.

Кроме того, по данным Центра общественного здоровья Украины, на данный момент на исследовании региональных лабораторий находится 22 образца в Черновицкой (15), Днепропетровской (2), Житомирской (1), Харьковской (1), Львовской (1), Киевской (1) областях, а также в городе Киев (1).

Как отмечается, в целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала уже более 750 образцов на коронавирус. При этом лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Напомним, до этого было известно о 13 новых случаях инфицирования коронавирусом за текущие сутки — 10 на Буковине и по одному во Львове и Ивано-Франковской области, а также о зараженной харьковчанке, которая находится в Киевской области.

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине было зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 — летальные.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.