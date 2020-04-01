Потребрынки 1 час назад

Кличко решил не открывать рынки в Киеве

Работающих магазинов, по мнению мэра, достаточно

Кличко решил не открывать рынки в Киеве Кличко решил не открывать рынки в Киеве
Рынок "Юность" в Киеве в далекие докарантинные времена. Фото: Денис Ялухин/Delo.ua

В Киеве во время карантина не будут возобновлять работу продовольственных рынков, не смотря на разрешение Кабинета министров.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Тем, кто будет обсуждать тему открытия рынков, отмечу — Киев не будет открывать рынки. Это произойдет только в условиях улучшения ситуации в столице", — заявил Кличко.

Мэр отметил, что не видит необходимости в разблокировании рынков, поскольку нехватки продовольствия в столице не наблюдается. Он считает, что работающих магазинов достаточно. 

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Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить работу продовольственных рынков, если на них будут соблюдаться меры предосторожности. В частности, Минздрав решил, что на 20 квадратных метрах рынка может находиться 1 покупатель, а все присутствующие, и продавцы и покупатели, будут носить маски.

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