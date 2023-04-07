Предоставление Украине помощи от продажи Челси затягивается из-за процесса утверждения

Созданный для помощи Украине фонд в 2,34 миллиарда фунтов стерлингов (2,9 миллиарда долларов США) в виде доходов от продаж Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" почти готов к работе, но его утверждение правительством Великобритании длится дольше, чем планировалось.

Генеральный директор фонда Майк Пенроуз рассказал, что существуют некоторые сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и внутри Великобритании, сообщает Вloomberg.

Он сказал, что команда завершила все документы, необходимые для создания фонда, и составила краткий список инвестиционных менеджеров, контролирующих деньги. Фонд планирует сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские, образовательные программы и программы предоставления убежища для украинцев.

Издание отмечает, что практические аспекты пожертвования оказались очень сложными, и еще предстоит преодолеть несколько препятствий, прежде чем Украина сможет получить какую-либо часть денег. Когда это произойдет, неизвестно.

Сообщается, что в январе правительство Великобритании было близко к тому, чтобы передать вырученные средства фонда, а до договоренностей осталось еще несколько недель.

Уже почти год денежные средства остаются замороженными на банковском счете Великобритании, и из этой суммы еще ничего не попало в Украину.

Российский бизнесмен Роман Абрамович, устав которого превышает 7,5 миллиарда долларов, продал лондонский футбольный клуб в мае 2022 года, после того как Британия и Европейский Союз наложили на него санкции за его связи с президентом России Владимиром Путиным. Сам Абрамович предложил создать благотворительный фонд, а все средства от соглашения передать жертвам войны в Украине.

Напомним, о том, что правительство Великобритании намерено передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, полученных олигархом Романом Абрамовичем за продажу в 2022 году футбольного клуба "Челси", в новый фонд помощи пострадавшим от войны в Украине стало известно 31 января.

Кстати, в Украине Абрамович с октября находится под санкциями, однако в отношении них применена отсрочка до завершения обмена пленными с РФ. Известно, что олигарх задействован в переговорах по этой теме, в частности, непосредственно участвовал в масштабном обмене в конце сентября.