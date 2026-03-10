Адвокаты Абрамовича заявили, что не отдадут Украине $3,34 млрд от продажи "Челси"

Адвокаты российского олигарха Романа Абрамовича известили правительство Великобритании, что будут оспаривать любую попытку конфисковать деньги от продажи футбольного клуба "Челси" в пользу Украины. Речь идет о 2,35 млрд фунтов стерлингов ($3,34 млрд).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Athletic.

"Челси" было спешно продано после начала полномасштабного вторжения в Украину в мае 2022 года. Деньги от продаж остаются замороженными на британском банковском счету Fordstam Ltd – компании, полностью принадлежащей Абрамовичу.

Британское правительство предупредило бизнесмена, что оно должно пожертвовать деньги Украине, в противном случае процедура конфискации будет обжаловаться в суде. Британия хочет, чтобы Москва покрыла ущерб и разрушение, которые повлекло вторжение РФ .

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в декабре 2025 года сообщил в заявлении Министерства финансов страны, что «время идет» по поиску решения .

Адвокаты Абрамовича заявили, что если правительство приступит к официальной процедуре конфискации, это будет обжаловано в суде. Они назвали деньги от продажи клуба "полностью собственностью" их клиента и обвинили правительство в "политически мотивированных и громких публичных заявлениях" по олигарху.

Также адвокаты отметили, что Абрамович остается полным приверженцем идеи использовать средства для благотворительности, но ограничения правительства и стали причиной задержки.

"Правительство Великобритании, кажется, рассматривает это предложенное пожертвование как форму карательного мероприятия против господина Абрамовича", – говорится письме адвокатов Абрамовича, с которым ознакомилось Reuters.

В ответ министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила: "Время поступать правильно настало для Романа Абрамовича, но если он этого не сделает – мы будем действовать".

Британия хочет, чтобы деньги тратились в Украине в рамках европейской инициативы в пользу Украины.

По информации источников, Абрамович хочет большей гибкости по поводу того, как будут потрачены деньги.

"Предложение пожертвовать эти средства было инициативой господина Абрамовича к введению санкций, и он остается полностью привержен идее, чтобы эти средства использовались на благотворительные цели", – говорится в письме.

Читайте также Абрамовичу запретили использовать деньги от продаж "Челси" за пределами Украины

Что известно о санкциях Великобритании против Абрамовича

Британское правительство ввело санкции против российского олигарха после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что и повлекло за собой поспешную продажу клуба в 2022 году.

Ранее сообщалось, что бывший владелец английского "Челси" российский олигарх Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Украине средств от продаж футбольного клуба.