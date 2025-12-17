Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,88

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Британия требует от Абрамовича передать £2,5 млрд от продажи "Челси" Украине

Челси
Деньги от продажи Челси Абрамовича: Британия требует £2,5 млрд. передать Украине / Depositphotos

Британская власть требует перечислить на помощь Украине наличные средства в размере 2,5 млрд фунтов, вырученных от продажи ФК "Челси" Романом Абрамовичем

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на The Guardian .

Соответствующее распоряжение издал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Выступая перед Палатой общин парламента, он предупредил миллиардера, что тот должен выделить эти средства или он будет привлечен к ответственности.

"Я могу объявить, что мы выдаем лицензию на перевод 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси", которые были заморожены... с 2022 года. Мое сообщение Абрамовичу такое: время истекает, выполните свои обязательства и заплатите сейчас. А если вы этого не сделаете, мы готовы свернуть. разрушен незаконной войной Путина", – заявил Стармер.

Издание отмечает, что российский миллиардер продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства после вторжения России в Украину.

Продажа стала возможной после согласия Абрамовича передать выручку жертвам войны в Украине. На сегодняшний день эти средства заблокированы на счету компании Fordstam в Великобритании.

Деньги заморожены из-за тупиковой ситуации в переговорах с Абрамовичем относительно того, должны ли они быть потрачены исключительно в Украине или могут быть перечислены за пределы страны.

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила, что "неприемлемо, что более 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, принадлежащих украинскому народу, остаются замороженными на банковском счете Великобритании".

Напомним, в июле 2023 года правительство Великобритании ограничило использование денег, полученных от продажи футбольного клуба "Челси". Теперь средства можно направлять на помощь в пределах международно принятых границ Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Ивент