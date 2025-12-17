Британия требует от Абрамовича передать £2,5 млрд от продажи "Челси" Украине

Британская власть требует перечислить на помощь Украине наличные средства в размере 2,5 млрд фунтов, вырученных от продажи ФК "Челси" Романом Абрамовичем

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на The Guardian .

Соответствующее распоряжение издал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Выступая перед Палатой общин парламента, он предупредил миллиардера, что тот должен выделить эти средства или он будет привлечен к ответственности.

"Я могу объявить, что мы выдаем лицензию на перевод 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси", которые были заморожены... с 2022 года. Мое сообщение Абрамовичу такое: время истекает, выполните свои обязательства и заплатите сейчас. А если вы этого не сделаете, мы готовы свернуть. разрушен незаконной войной Путина", – заявил Стармер.

Издание отмечает, что российский миллиардер продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства после вторжения России в Украину.

Продажа стала возможной после согласия Абрамовича передать выручку жертвам войны в Украине. На сегодняшний день эти средства заблокированы на счету компании Fordstam в Великобритании.

Деньги заморожены из-за тупиковой ситуации в переговорах с Абрамовичем относительно того, должны ли они быть потрачены исключительно в Украине или могут быть перечислены за пределы страны.

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила, что "неприемлемо, что более 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, принадлежащих украинскому народу, остаются замороженными на банковском счете Великобритании".

Напомним, в июле 2023 года правительство Великобритании ограничило использование денег, полученных от продажи футбольного клуба "Челси". Теперь средства можно направлять на помощь в пределах международно принятых границ Украины.