Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Британія вимагає від Абрамовича передати £2,5 млрд від продажу "Челсі" Україні

Челсі
Гроші від продажу Челсі Абрамовича: Британія вимагає £2,5 млрд передати Україні / Depositphotos

Британська влада вимагає перерахувати на допомогу Україні готівкові кошти в розмірі 2,5 млрд фунтів, виручених від продажу ФК “Челсі” Романом Абрамовичем

Про це пише Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Відповідне розпорядження видав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. 

Виступаючи перед Палатою громад парламенту, він попередив мільярдера, що той повинен виділити ці кошти або його буде притягнуто до відповідальності.

"Я можу оголосити, що ми видаємо ліцензію на переказ 2,5 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі", які були заморожені... з 2022 року. Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте свої зобов’язання і заплатіть зараз. А якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожен пенні дістався тим, чиє життя було зруйновано незаконною війною Путіна", – заявив Стармер.

Видання зазначає, що  російський мільярдер продав футбольний клуб "Челсі" у 2022 році під тиском британського уряду після вторгнення Росії в Україну.

Продаж став можливим після згоди Абрамовича передати виручку жертвам війни в Україні. На сьогодні ці кошти заблоковані на рахунку компанії Fordstam у Великій Британії.

Гроші заморожено через тупикову ситуацію в переговорах з Абрамовичем щодо того, чи повинні вони бути витрачені виключно в Україні, чи можуть бути перераховані за межі країни.

Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що "неприйнятно, що понад 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, що належать українському народу, залишаються замороженими на банківському рахунку Великої Британії".

Нагадаємо, в липні 2023 року уряд Великої Британії обмежив використання грошей, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі". Тепер кошти можна спрямовувати на допомогу лише в межах міжнародно прийнятих кордонів України.

Автор:
Тетяна Бесараб
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Івент