Британія вимагає від Абрамовича передати £2,5 млрд від продажу "Челсі" Україні

Британська влада вимагає перерахувати на допомогу Україні готівкові кошти в розмірі 2,5 млрд фунтів, виручених від продажу ФК “Челсі” Романом Абрамовичем

Про це пише Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Відповідне розпорядження видав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Виступаючи перед Палатою громад парламенту, він попередив мільярдера, що той повинен виділити ці кошти або його буде притягнуто до відповідальності.

"Я можу оголосити, що ми видаємо ліцензію на переказ 2,5 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі", які були заморожені... з 2022 року. Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте свої зобов’язання і заплатіть зараз. А якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожен пенні дістався тим, чиє життя було зруйновано незаконною війною Путіна", – заявив Стармер.

Видання зазначає, що російський мільярдер продав футбольний клуб "Челсі" у 2022 році під тиском британського уряду після вторгнення Росії в Україну.

Продаж став можливим після згоди Абрамовича передати виручку жертвам війни в Україні. На сьогодні ці кошти заблоковані на рахунку компанії Fordstam у Великій Британії.

Гроші заморожено через тупикову ситуацію в переговорах з Абрамовичем щодо того, чи повинні вони бути витрачені виключно в Україні, чи можуть бути перераховані за межі країни.

Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що "неприйнятно, що понад 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, що належать українському народу, залишаються замороженими на банківському рахунку Великої Британії".

Нагадаємо, в липні 2023 року уряд Великої Британії обмежив використання грошей, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі". Тепер кошти можна спрямовувати на допомогу лише в межах міжнародно прийнятих кордонів України.