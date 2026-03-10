- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Адвокати Абрамовича заявили, що не віддадуть Україні $3,34 млрд від продажу "Челсі"
Адвокати російського олігарха Романа Абрамовича повідомили уряд Великої Британії, що оскаржуватимуть будь-яку спробу конфіскувати гроші від продажу футбольного клубу "Челсі" на користь України. Йдеться про 2,35 млрд фунтів стерлінгів ($3,34 млрд).
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на The Athletic.
"Челсі" було поспішно продано після початку повномасштабного вторгнення в Україну в травні 2022 року. Гроші від продажу залишаються замороженими на британському банківському рахунку Fordstam Ltd – компанії, яка повністю належить Абрамовичу.
Британський уряд попередив бізнесмена, що він має пожертвувати гроші Україні, інакше процедура конфіскації буде оскаржуватися в суді. Британія хоче, щоб Москва покрила збитки та руйнвання, які спричинило вторгнення РФ.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у грудні 2025 року повідомив у заяві Міністерства фінансів країни, що "час спливає" щодо пошуку рішення.
Адвокати Абрамовича заявили, що якщо уряд розпочне офіційну процедуру конфіскації, це буде оскаржено в суді. Вони назвали гроші від продажу клубу "повністю власністю" їхнього клієнта і звинуватили уряд у "політично вмотивованих та гучних публічних заявах" щодо олігарха.
Також адвокати зазначили, що Абрамович залишається повним прихильником ідеї використати кошти для благодійності, але обмеження уряду й стали причиною затримки.
"Уряд Великої Британії, здається, розглядає цю запропоновану пожертву як форму карального заходу проти пана Абрамовича", – йдеться у листі адвокатів Абрамовича, з яким ознайомилося Reuters.
У відповідь міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила: "Час чинити правильно настав для Романа Абрамовича, але якщо він цього не зробить – ми діятимемо".
Британія хоче, щоб гроші витрачалися в Україні в рамках європейської ініціативи на користь України.
За інформацією джерел, Абрамович хоче більшої гнучкості щодо того, як будуть витрачені гроші.
"Пропозиція пожертвувати ці кошти була ініціативою пана Абрамовича до запровадження санкцій, і він залишається повністю відданим ідеї, щоб ці кошти використовувалися на благодійні цілі", – йдеться у листі.
Що відомо про санкції Великої Британії проти Абрамовича
Британський уряд запровадив санкції проти російського олігарха після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що й спричинило поспішний продаж клубу у 2022 році.
Раніше повідомлялося, що колишній власник англійського "Челсі" російський олігарх Роман Абрамович відмовляється підписувати договір про передачу Україні коштів від продажу футбольного клубу.