Британия угрожает Абрамовичу судом из-за отказа передать Украине деньги от продажи "Челси"

Роман Абрамович / Википедия

Великобритания пригрозила судебным иском российскому олигарху Роману Абрамовичу из-за отказа передачи Украине 2,4 млрд фунтов ($3,34 млрд) от продажи футбольного клуба "Челси".

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает   The Guardian.

Отмечается, что российский миллиардер упустил последнюю возможность передать Украине 2,4 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи ФК "Челси", в установленный дедлайн — 17 марта.

Британское правительство уже направило адвокатам Абрамовича предупреждение о подготовке судебного иска.

"Теперь мы планируем принять дальнейшие меры, чтобы обеспечить выполнение обещания, которое Роман Абрамович дал во время продажи "Челси", – предупредили в британском правительстве.

Британское правительство ввело санкции против российского олигарха после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что и повлекло за собой поспешную продажу клуба в 2022 году.

Абрамович не хочет отдать деньги Украине

В мае 2022 года Абрамович   продал "Челси" за 4,25 миллиарда фунтов консорциума, возглавляемого американским инвестором Тоддом Боэлем.

Британское правительство предупредило бизнесмена, что оно должно пожертвовать деньги Украине, в противном случае процедура конфискации будет обжаловаться в суде. Британия хочет, чтобы Москва покрыла ущерб и разрушения, повлекшие вторжение РФ.

Но Абрамович отказался подписывать договор о передаче Украине средств от продаж футбольного клуба.

Уже в начале 2025 года глава МИД Великобритании Дэвид Лемми   пообещал   принять меры, которые помогут разморозить 2,3 млрд фунтов стерлингов от продаж футбольного клуба "Челси" российским миллиардером Абрамовичем в пользу Украины.

В июне правительство Великобритании   сообщил   о намерении направить средства от продаж футбольного клуба "Челси" в поддержку Украины, а в случае, если не достигнут соглашения с российским бизнесменом - подать в суд, чтобы получить эти средства.

Роман Абрамович привлек ведущих мировых юристов для участия в судебном процессе по замороженным активам, часть которых он обещал направить на помощь Украине.

Уже в марте адвокаты олигарха сообщили правительству Великобритании, что будут обжаловать любую попытку конфисковать деньги от продаж футбольного клуба "Челси" в пользу Украины.

Светлана Манько