Британія погрожує Абрамовичу судом через відмову передати Україні гроші від продажу "Челсі"

Велика Британія пригрозила судовим позовом російському олігарху Роману Абрамовичу через відмову передачі Україні 2,4 млрд фунтів ($3,34 млрд) від продажу футбольного клубу "Челсі".

Заначається, що російський мільярдер пропустив останню можливість передати Україні 2,4 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу ФК "Челсі", до встановленого дедлайну — 17 березня.

Британський уряд вже надіслав адвокатам Абрамовича попередження про підготовку судового позову.

"Тепер ми плануємо вжити подальші заходи, щоб забезпечити виконання обіцянки, яку Роман Абрамович дав під час продажу "Челсі ", - попередили в британському уряді.

Британський уряд запровадив санкції проти російського олігарха після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що й спричинило поспішний продаж клубу у 2022 році.

Абрамович не хоче віддати гроші Україні

У травні 2022 року Абрамович продав "Челсі" за 4,25 мільярда фунтів консорціуму, який очолює американський інвестор Тодд Боелі.

Британський уряд попередив бізнесмена, що він має пожертвувати гроші Україні, інакше процедура конфіскації буде оскаржуватися в суді. Британія хоче, щоб Москва покрила збитки та руйнвання, які спричинило вторгнення РФ.

Але Абрамович відмовився підписувати договір про передачу Україні коштів від продажу футбольного клубу.

Вже на початку 2025 року глава МЗС Великої Британії Девід Леммі пообіцяв вжити заходів, які допоможуть розморозити 2,3 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі" російським мільярдером Абрамовичем на користь України.

У червні уряд Великої Британії повідомив про намір направити кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" на підтримку України, а у разі, якщо не досягнуть угоди з російським бізнесменом - подати до суду, щоб отримати ці кошти.

Роман Абрамович залучив провідних світових юристів для участі в судовому процесі щодо заморожених активів, частину яких він обіцяв спрямувати на допомогу Україні.

Вже у березні адвокати олігарха повідомили уряд Великої Британії, що оскаржуватимуть будь-яку спробу конфіскувати гроші від продажу футбольного клубу "Челсі" на користь України.