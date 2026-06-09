Зеленський пропонує використати гроші Абрамовича від продажу "Челсі" на посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером питання використання 2,4 млрд фунтів стерлінгів ($3,34 млрд) від продажу футбольного клубу “Челсі”, який належав російському олігарху Роману Абрамовичу, на посилення української ППО.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian

Він зазначив, що обговорював зі Стармером долю 2,4 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу клубу, які британський уряд має намір спрямувати на гуманітарні потреби України.

Президент наголосив, що передача Україні коштів від продажу "Челсі" могла б допомогти у фінансуванні систем ППО для збиття російських ракет, які часто б'ють по енергетичній інфраструктурі України. За словами Зеленського, ці кошти могли б допомогти Україні придбати додаткові засоби протиракетної оборони у США.

"Прем'єр-міністр сказав мені, що він докладає всіх зусиль, і я знаю, що наші дипломатичні команди обговорюють це. Це складний момент", - підкреслив президент.

"Таємні" контакти між Україною та РФ

7 червня у Кремлі заявили про нібито "закриті контакти" між Росією та Україною та візит "впливового російського бізнесмена" до Києва.

Згодом президент Володимир Зеленський вперше публічно підтвердив візит російського бізнесмена Романа Абрамовича в Київ під час повномасштабної війни, аби передати йому позицію очільника РФ Володимира Путіна.

"Він приїхав до Києва. Він сказав, що я приніс повідомлення безпосередньо вам, і я хочу взяти повідомлення від вас і передати їх Путіну", – висловився Зеленський про Абрамовича.

Президент України наголосив, що не приховував факту візиту олігарха. За його словами, той хотів зрозуміти, що готовий зробити Київ у контексті перемовин із Москвою.

Водночас Зеленський зауважив, що дав зрозуміти Абрамовичу, що Україна не поступиться Донбасом.

Абрамович не хоче віддати гроші Україні

У травні 2022 року Абрамович продав "Челсі" за 4,25 мільярда фунтів консорціуму, який очолює американський інвестор Тодд Боелі.

Британський уряд попередив бізнесмена, що він має пожертвувати гроші Україні, інакше процедура конфіскації буде оскаржуватися в суді. Британія хоче, щоб Москва покрила збитки та руйнування, які спричинило вторгнення РФ.

Але Абрамович відмовився підписувати договір про передачу Україні коштів від продажу футбольного клубу.

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі обіцяв вжити заходів, які допоможуть розморозити 2,3 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі" російським мільярдером Абрамовичем на користь України.

Уряд Великої Британії повідомив про намір направити кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" на підтримку України, а у разі, якщо не досягнуть угоди з російським бізнесменом - подати до суду, щоб отримати ці кошти.

Роман Абрамович залучив провідних світових юристів для участі в судовому процесі щодо заморожених активів, частину яких він обіцяв спрямувати на допомогу Україні.

Вже у березні 2026 року адвокати олігарха повідомили уряд Великої Британії, що оскаржуватимуть будь-яку спробу конфіскувати гроші від продажу футбольного клубу "Челсі" на користь України.