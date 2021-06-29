Общество 1 час назад

Заболеваемость коронавирусом продолжает падать: за сутки COVID-19 выявили у 182 украинцев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также Запорожской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 29 июня в Украине зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 10 детей и трое медработников.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Также за минувшие сутки госпитализированы 322 человека, умерли от COVID-19 пятеро больных и выздоровели от этой болезни 582 пациента.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 234 тысячи 463 человека, выздоровели — 2 млн 164 тысячи 374 пациента, летальных случаев — 52 300.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), а также Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Напомним, по состоянию на 28 июня 2021 года в Украине было зафиксировано 285 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого было зарегистрировано 450 новых фактов инфицирования коронавирусом.

Также сообщалось, что 26 июня было привито от COVID-19 97 тысяч 130 человек, что является рекордным показателем по вакцинации в Украине.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине резко упал суточный уровень заболеваемости коронавирусом
В Украине резко упал суточный уровень заболеваемости коронавирусом
Коронавирус: в Украине за сутки зафиксировали 450 новых заражений, 17 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки зафиксировали 450 новых заражений, 17 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки вакцинировали рекордное число людей
Коронавирус: в Украине за сутки вакцинировали рекордное число людей
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Крах в истории: Кийосаки призывает покупать биткойн

  3. В Лондоне на станции метро прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Торговля, бары и IT — какую работу стремятся найти украинские студенты

  5. Украина более, чем на треть увеличила экспорт улиток

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...