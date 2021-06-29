Заболеваемость коронавирусом продолжает падать: за сутки COVID-19 выявили у 182 украинцев

По состоянию на 29 июня в Украине зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 10 детей и трое медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы 322 человека, умерли от COVID-19 пятеро больных и выздоровели от этой болезни 582 пациента.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 234 тысячи 463 человека, выздоровели — 2 млн 164 тысячи 374 пациента, летальных случаев — 52 300.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), а также Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Напомним, по состоянию на 28 июня 2021 года в Украине было зафиксировано 285 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого было зарегистрировано 450 новых фактов инфицирования коронавирусом.

Также сообщалось, что 26 июня было привито от COVID-19 97 тысяч 130 человек, что является рекордным показателем по вакцинации в Украине.