Общество 40 минут назад

В Украине резко упал суточный уровень заболеваемости коронавирусом

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также Днепропетровской, Киевской, Николаевской и Одесской областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 28 июня 2021 года, в Украине зафиксировано 285 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 19 детей и трое медработников.

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За сутки в Украине выздоровело от коронавируса 723 человека, умерли от этой болезни девять больных и госпитализировано с COVID-19 384 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

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Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 234 тысячи 281 человек, выздоровели 2 млн 163 тысячи 792 пациентов и зафиксировано 52 тысячи 295 летальных случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 июня 2021 года зарегистрировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За день до этого было зафиксировано 756 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Также сообщалось, что 26 июня было привито от COVID-19 97 тысяч 130 человек, что является рекордным показателем по вакцинации в Украине.

 

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