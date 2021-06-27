Происшествия 1 час назад

Коронавирус: в Украине за сутки зафиксировали 450 новых заражений, 17 человек умерли

За сутки 26 июня в Украине привито против коронавируса 43 тысячи 660 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 26 июня 2021 года зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 28, медработников — 6, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 529 человек, летальных исходов — 17, выздоровели — 1097 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 13 тысяч 926 человек, методом ИФА — 2966 человек, экспресс-тестами — 8936 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 233 тысячи 996 человек, выздоровели — 2 млн 163 тысячи 69 человек, летальных исходов — 52 тысячи 286, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 794 тысячи 794.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

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Кроме того, за сутки 26 июня в Украине привито против коронавируса 43 тысячи 660 человек. Одну дозу получили 22 тысячи 328 человек, а полностью иммунизированы — 21 тысяча 332 человека.

Известно, что в течение суток работали 300 мобильные бригады, 416 пунктов прививки и 100 центров вакцинации.

По состоянию на 26 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 тысяч 687 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 893 тысячи 839 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 893 тысячи 837 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 572 тысячи 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 466 тысяч 135 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 июня 2021 года было зафиксировано 756 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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