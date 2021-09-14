Политика и экономика 5 минут назад

Минздрав и Нацполиция заставят украинцев носить маски

С мая за отсутствие маски было выписано 350 тысяч постановлений

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины и Национальная полиция планируют ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в стране.

Об этом в интервью Лига.Life заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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"По поводу ношения масок — это огромная проблема. За время пребывания Украины в зеленой зоне видим много нарушений. Здесь будем работать с Национальной полицией, чтобы обеспечить более активный контроль за соблюдением масочного режима. Например, за вчерашние сутки (13 сентября) было выписано 583 постановления за нарушение масочного режима. В общем, кажется, с мая было выписано 350 тысяч", — отметил он.

Кузин напомнил, что запрещается нахождение в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина без надетых средств индивидуальной защиты, закрывающих рот и нос.

"Это основная норма. Работник Нацполиции может выносить соответствующее постановление только в случае, если не соблюдается эта норма. Такой механизм есть и должен работать в Украине, он работает во всем мире", — подытожил он.

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Напомним, ранее Кузин отметил, что на сегодняшний день в украинских медучреждениях есть около 2 млн тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), что поможет обеспечить проведение ПЦР-тестов в течение четырех месяцев.

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