В Украине установят камеры для мониторинга соблюдения карантинных норм

Министерство здравоохранения будет следить за соблюдением карантинных норм при помощи видеокамер.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил главный санитарный врач Украины Сергей Кузин.

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По его словам, главным рычагом влияния на местные органы самоуправления в вопросах карантинных ограничений является административное давление.

"Первое — убеждение, физические выезды. Остается административное влияние. Сейчас работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Коронавирусная болезнь — это чрезвычайная ситуация национального масштаба", — рассказал Кузин.

Он подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, скорее всего, будут довольно частые визиты на места.

"В области, в отдельные заведения, чтобы мы объясняли или на месте убеждались в том, что нормы работают эффективно. Проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей", — отметил главный санврач.

Кузин добавил, что ВОЗ запустит в ближайшее время пилот о деперсонализированном мониторинге состояния ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, не соблюдают социальную дистанцию", — рассказал Кузин.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, по состоянию на 14 сентября в Украине зарегистрировано 3 тысячи 332 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.