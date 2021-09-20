Кабмин продлил адаптивный карантин до Нового года

Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Такое решение приняли на заседании правительства 20 сентября 2021 года. Также продлили режим чрезвычайной ситуации.

В МОЗ отметили, что за последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций — на 51%.

В связи с этим уже завтра, 21 сентября 2021 года, состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

На нем объявят, с какой даты по всей стране установят желтый уровень эпидопасности. При желтом уровне будут действовать такие карантинные ограничения:

• запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратов площади территории или наполненностью залов более ⅔ мест в каждом отдельном зале;

• не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

• кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше ⅔ мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

• спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета 1 человек на 10 кв. м площади.

В то же время ограничения желтого уровня не будут действовать, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или действующий результат ПЦР или экспресс-тестирования.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинные ограничения, останется за владельцем. Проверять будут с помощью:

• международных свидетельств;

• "желтых" или "зеленых" внутренних COVID-сертификатов;

• справки 063/о (карты профилактических прививок);

• действующей справки об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-тестирования на антиген.

Что касается образовательного процесса — школы будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной прививкой.