Общество 1 час назад

Киевские больницы заполнены пациентами с Covid-19 почти на две трети

По словам Кличко, с подтвержденным диагнозом Covid-19 в столичных больницах находится 1837 пациентов

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

На сегодня отделения больниц Киева, принимающие пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены почти на 47%, сообщил на своих страницах в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко, в то время как данные Киевгорадминистрации показывают цифру в 63,5%.

"Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом стремительно ухудшается. Сегодня отделения столичных больниц, принимающих больных Covid-19, заполнены почти на 47%. Ежедневно одна из опорных больниц — Александровская, принимает более 50 новых пациентов. В целом в городе госпитализируют уже более 300 больных в сутки. Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей", — написал он.

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По словам Кличко, с подтвержденным диагнозом Covid-19 на стационарном лечении в Киеве сейчас находится 1837 пациентов, из которых 1297 в тяжелом состоянии. Еще 195 людей пребывают в стационарах больниц с подозрением на коронавирус.

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В то же время на сайте КГГА дается статистика, согласно которой всего в киевских больницах для пациентов с Covid-19 выделено 3202 места. Соответственно, занятые 2032 койки составляют от них 63,5%.

В то же время загруженность коек с кислородом в Киеве, по данным Минздрава, на 10 октября составляла 41,7%, на 11 октября — 44,1%, а на 12 октября — 45,5%. Вероятно, именно этот процентный показатель выше и имел в виду Кличко.

По словам мэра, 30 больных сейчас подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких, при этом в кислородной поддержке нуждаются 1512 больных.

"Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, не привиты. К тому же у невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни", — добавил градоначальник.

Отметим при этом, что в Киеве находятся желающие покупать сертификаты о вакцинации без проведения самой вакцинации: накануне в столице поймали продававшего такие документы по 250 евро.

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По данным Министерства здравоохранения, за сутки 12 октября в Киеве зафиксировано 978 новых случаев Covid-19, а 19 человек от этой болезни умерли.

В целом за период эпидемии в Киеве зафиксировано уже 241,9 тысячи случаев, в том числе 5,6 тысячи летальных.

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