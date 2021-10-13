Политика 1 час назад

Минздрав рекомендует сдвинуть школьные каникулы на неделю из-за Covid-19

По словам Виктора Ляшко, досрочное начало каникул снизит активность граждан и повлияет на распространение болезни

Минздрав рекомендует сдвинуть школьные каникулы на неделю из-за Covid-19 Минздрав рекомендует сдвинуть школьные каникулы на неделю из-за Covid-19

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 12 октября поддержала предложение Министерства здравоохранения рекомендовать Министерству образования и науки обратиться в областные и Киевскую городскую администрации с предложением о переносе осенних каникул в учебных заведениях с 25 на 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается. В частности, каждый день у сотен детей обнаруживают Covid-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев Covid-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества необязательных социальных контактов", — пояснил министр Виктор Ляшко.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Глава ведомства напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы.

Читайте также:
Кабмин продлил адаптивный карантин до Нового года

В Минздраве подчеркивают, что если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививку против Covid-19, то они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", — подчеркнул Ляшко.

Отметим, что до 18 октября 2021 года последним рабочим днем в Украине является нынешний день, 13 октября. Далее страна уйдет на четыре выходных, объявленных из-за празднования Дня защитников и защитниц Украины в четверг и переноса рабочего дня пятницы на 23 октября.

Напомним, что также на заседании 12 октября Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила объявить с 15 октября "красную" зону эпидемической опасности Covid-19 на территории Херсонской области.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве продавали "настоящие" Covid-сертификаты без вакцинации за 250 евро (ФОТО)
В Киеве продавали "настоящие" Covid-сертификаты без вакцинации за 250 евро (ФОТО)
В Украине с 15 октября уходит в "красную" зону первая область
В Украине с 15 октября уходит в "красную" зону первая область
Коронавирус: в Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более 16 тысяч человек
Коронавирус: в Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более 16 тысяч человек
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Когда включат отопление в Киеве: в "Киевтеплоэнерго" назвали условие

  2. Срыв отопительного сезона: в Офисе президента заявили, что проблем нет и "газа достаточно"

  3. В Украине с 15 октября уходит в "красную" зону первая область

  4. В Украине делали доллары, которые не идентифицировались детекторами валют как фальшивые

  5. Регионы Украины объявляют чрезвычайную ситуацию: больницы и садики без отопления

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...