Минздрав рекомендует сдвинуть школьные каникулы на неделю из-за Covid-19

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 12 октября поддержала предложение Министерства здравоохранения рекомендовать Министерству образования и науки обратиться в областные и Киевскую городскую администрации с предложением о переносе осенних каникул в учебных заведениях с 25 на 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается. В частности, каждый день у сотен детей обнаруживают Covid-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев Covid-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества необязательных социальных контактов", — пояснил министр Виктор Ляшко.

Глава ведомства напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы.

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В Минздраве подчеркивают, что если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививку против Covid-19, то они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", — подчеркнул Ляшко.

Отметим, что до 18 октября 2021 года последним рабочим днем в Украине является нынешний день, 13 октября. Далее страна уйдет на четыре выходных, объявленных из-за празднования Дня защитников и защитниц Украины в четверг и переноса рабочего дня пятницы на 23 октября.

Напомним, что также на заседании 12 октября Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила объявить с 15 октября "красную" зону эпидемической опасности Covid-19 на территории Херсонской области.