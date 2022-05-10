Голосование за новые названия станций метро в Киеве завершилось: "Берестейская" может стать "Бучанской"

Голосование по новым названиям для станций метрополитена в Киеве завершилось. В опросе приняли участие больше 170 тысяч человек.

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Об этом на своей странице в Facebook написал начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"По мнению общественности: Станция "Берестейская" должна носить название "Бучанская"; станция "Площадь Льва Толстого" должна быть переименована в честь "Василия Стуса"; "Героев Днепра" должен стать "Героев Украины"; "Минская" - "Варшавской", а "Дружбы народов" — "Ботанической". Отбор предложений проводился до 1 мая. После этого до 9 мая проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов. В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета", — отметил он.

Напомним, ранее Мэр столицы Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью.

"Если из Минска идут угрозы нам, с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам – какое-то недружественное напоминание. Я убежден, что "Минская" может стать "Варшавской". Это город, который помогает Киеву", – сказал городской голова.

Переименование станций метро рассмотрят на ближайшей сессии городского совета. При этом Кличко пообещал сделать "правильные шаги" в вопросе переименований.