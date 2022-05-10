В Киеве количество арендаторов с начала войны упало на половину

В Киеве рынок аренды квартир составляет 50% от довоенного уровня.

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Об этом свидетельствует статистика приложения bird.

"На сегодня, количество соискателей квартир: 50% от довоенного уровня. Возобновление продолжается. Медиана цены 1-комнатной квартиры с начала войны упала на 37% — с 13 тысяч грн до 8 тысяч грн. Появилось большое количество квартир, где цена указана на военный период. В описании таких объявлений указана более высокая цена после войны", — говорится в сообщении.

Напомним, что 53,1% украинских компаний, приостановивших коммерческую деятельность, не могут ответить, смогут ли они восстановиться, и лишь ждут завершения войны в стране. 20,4% таких компаний рассматривает возможность восстановить работу в течение одного-двух месяцев, 10,2% — в течение трех-шести месяцев, а 16,3% дали иной ответ.