У Києві кількість орендарів від початку війни впала на половину

У Києві ринок оренди квартир становить 50% довоєнного рівня.

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Про це свідчить статистика програми bird.

"На сьогодні кількість шукачів квартир: 50% від довоєнного рівня. Відновлення триває. Медіана ціни 1-кімнатної квартири з початку війни впала на 37% - з 13 тисяч грн до 8 тисяч грн. З'явилася велика кількість квартир, де ціна вказана на військовий період. В описі таких оголошень зазначено більш високу ціну після війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 53,1% українських компаній, які призупинили комерційну діяльність, не можуть відповісти, чи зможуть вони відновитися, і лише чекають на завершення війни в країні. 20,4% таких компаній розглядає можливість відновити роботу протягом одного-двох місяців, 10,2% - протягом трьох-шості місяців, а 16,3% дали іншу відповідь.