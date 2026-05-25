Казахстан не будет выполнять решение суда о взыскании с "Газпрома" $1,4 млрд в пользу "Нафтогаза"

Решение суда по делу "Газпрома" и "Нафтогаза" не будет исполнено на территории Казахстана / Depositphotos

Решение суда Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), признавшего право украинского "Нафтогаза" взыскать с российского "Газпрома" 1,4 миллиарда долларов, не будет исполнено на территории Казахстана

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр юстиции Казахстана Эрлан Сарсембаев, передает Zakon.kz .

Суть дела

Речь идет о решении Международного арбитражного суда по спору вокруг транзита российского газа через Украину.

Недавно суд Международного финансового центра "Астана" – специальной финансовой зоны в Казахстане с отдельной судебной системой, работающей в рамках британского права, – разрешил выполнение этого решения на территории страны. То есть, принял решение взыскать с российского "Газпрома" 1,4 миллиарда долларов в пользу Украины.

Однако Сарсембаев заявил, что этого не произойдет, поскольку спор не связан с юрисдикцией Казахстана.

Глава Минюста Казахстана также подчеркнул, что решение было вынесено без участия российской стороны и не окончательно.

Сарсембаев объяснил, что обратиться в суд вправе любое лицо, но это не всегда означает наличие у суда соответствующей юрисдикции.

Спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" связан с контрактом 2019 года на транзит газа через Украину. После остановки транзита через станцию "Сохрановка" в 2022 году украинская компания потребовала компенсацию.

Напомним, в марте 2026 года Группа "Нафтогаз Украины" окончательно выиграла арбитражный спор против "Газпрома" на сумму свыше $1,4 млрд. Тогда Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил жалобу российской компании и оставил в силе решение арбитража, принятое в июне 2025 года.

Автор:
Светлана Манько