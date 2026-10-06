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Больницы переходят на солнечную генерацию: 55 медучреждений получили собственные СЭС
С января по начало октября 2026 года в рамках реализации совместного проекта "Луч надежды" уже 55 учреждений здравоохранения в Украине начали собственное производство электроэнергии.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Общая установленная мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций (СЭС) составляет 4100 кВт.
Масштабы и международная поддержка
Запуск зеленого поколения в медицинских учреждениях стал возможным благодаря финансовой и технической помощи международных партнеров. Среди них:
- Германия профинансировала установление СЭС в 38 заведениях;
- Швеция поддержала 8 больниц;
- Великобритания – 5 заведений;
- Европейский Союз - 2 проекта;
- Бельгия и Канада – по 1 заведению.
Кроме того, еще 128 проектов в больницах и медицинских центрах находятся на разных стадиях реализации.
Что такое проект "Луч надежды"?
Программа "Луч надежды" является совместной инициативой Европейской комиссии, Министерства энергетики Украины и Министерства здравоохранения Украины. Проект реализуется внутри Фонда поддержки энергетики Украины при координации Секретариата Энергетического Сообщества.
Главная цель программы – кардинально повысить энергетическую устойчивость учреждений здравоохранения. Для этого больницы оснащают солнечными панелями, современными системами накопления энергии и сопутствующим оборудованием. Это гарантирует бесперебойное электроснабжение критически важных отделений и устойчивую работу медиков даже в самых сложных условиях.
Напомним, еще в начале сентября собственную генерацию имели 47 украинских медучреждений, а суммарная мощность их солнечных электростанций составляла 3,5 МВт. С тех пор количество заведений выросло еще на шесть, а мощность — на 300 кВт.