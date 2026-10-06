Больницы переходят на солнечную генерацию: 55 медучреждений получили собственные СЭС

С января по начало октября 2026 года в рамках реализации совместного проекта "Луч надежды" уже 55 учреждений здравоохранения в Украине начали собственное производство электроэнергии.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Общая установленная мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций (СЭС) составляет 4100 кВт.

Масштабы и международная поддержка

Запуск зеленого поколения в медицинских учреждениях стал возможным благодаря финансовой и технической помощи международных партнеров. Среди них:

Германия профинансировала установление СЭС в 38 заведениях;

профинансировала установление СЭС в 38 заведениях; Швеция поддержала 8 больниц;

поддержала 8 больниц; Великобритания – 5 заведений;

– 5 заведений; Европейский Союз - 2 проекта;

- 2 проекта; Бельгия и Канада – по 1 заведению.

Кроме того, еще 128 проектов в больницах и медицинских центрах находятся на разных стадиях реализации.

Что такое проект "Луч надежды"?

Программа "Луч надежды" является совместной инициативой Европейской комиссии, Министерства энергетики Украины и Министерства здравоохранения Украины. Проект реализуется внутри Фонда поддержки энергетики Украины при координации Секретариата Энергетического Сообщества.

Главная цель программы – кардинально повысить энергетическую устойчивость учреждений здравоохранения. Для этого больницы оснащают солнечными панелями, современными системами накопления энергии и сопутствующим оборудованием. Это гарантирует бесперебойное электроснабжение критически важных отделений и устойчивую работу медиков даже в самых сложных условиях.

Напомним, еще в начале сентября собственную генерацию имели 47 украинских медучреждений, а суммарная мощность их солнечных электростанций составляла 3,5 МВт. С тех пор количество заведений выросло еще на шесть, а мощность — на 300 кВт.