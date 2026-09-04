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Солнечные станции в больницах: уже 47 медицинских учреждений Украины получили собственную генерацию света
С января по начало сентября 2026 года в рамках реализации проекта "Луч надежды" 47 учреждений здравоохранения приступили к собственной генерации электроэнергии.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Общая установленная мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 3500 кВт. В настоящее время еще 123 проекта в медицинских учреждениях находятся на разных стадиях реализации.
Международная поддержка и цель проекта
Как отметили в министерстве, ввод в эксплуатацию оборудования в медицинских учреждениях состоялся при международной поддержке.
Из 47 заведений, где работы уже завершены, 32 получили оборудование для финансирования Германии; 7 - при поддержке Швеции; 4 – Великобритании; 2 – Европейского Союза и 1 – Бельгии.
Справочно
Проект "Луч надежды" реализуется в рамках Фонда поддержки энергетики Украины. Его участники обеспечивают медицинские учреждения оборудованием для собственной генерации и накопления электроэнергии.
Цель программы – повысить энергетическую устойчивость учреждений здравоохранения, обеспечив их солнечными панелями, системами накопления энергии и другим оборудованием для гарантированного электроснабжения и бесперебойной работы даже в сложных условиях.
Напомним, в период с января по начало августа 2026 года 43 учреждения здравоохранения в Украине начали собственное генерирование электроэнергии в рамках инициативы "Луч надежды".