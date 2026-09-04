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Сонячні станції у лікарнях: вже 47 медичних закладів України отримали власну генерацію світла

сонячні батареї
Вже 47 українських лікарень перейшли на сонячну генерацію / Freepik

З січня до початку вересня 2026 року в межах реалізації проєкту "Промінь надії" 47 закладів охорони здоров’я розпочали власну генерацію електроенергії.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Загальна встановлена потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 3 500 кВт. Наразі ще 123 проєкти у медичних закладах перебувають на різних стадіях реалізації.

Міжнародна підтримка та мета проєкту

Як зазначили в міністерстві, введення в експлуатацію обладнання у медичних закладах відбулося за міжнародної підтримки.

Із 47 закладів, де роботи вже завершили,  32 отримали обладнання за фінансування Німеччини; 7 — за підтримки Швеції; 4 — Великобританії; 2 — Європейського Союзу і 1 — Бельгії.

Довідково

Проєкт "Промінь надії" реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України. Його учасники забезпечують медичні заклади обладнанням для власної генерації та накопичення електроенергії.

Мета програми — підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров’я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та іншим обладнанням для гарантованого електропостачання і безперебійної роботи навіть у складних умовах.

Нагадаємо, у період із січня до початку серпня 2026 року 43 заклади охорони здоров’я в Україні розпочали власну генерацію електроенергії у межах ініціативи “Промінь надії”. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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