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Лікарні переходять на сонячну генерацію: 55 медзакладів отримали власні СЕС

сонячні станції
55 закладів охорони здоров'я запустить власні СЕС / Depositphotos

Із січня до початку жовтня 2026 року в межах реалізації спільного проєкту “Промінь надії” вже 55 закладів охорони здоров’я в Україні розпочали власне виробництво електроенергії. 

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Загальна встановлена потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій (СЕС) становить 4 100 кВт.

Масштаби та міжнародна підтримка

Запуск зеленої генерації у медичних закладах став можливим завдяки фінансовій та технічній допомозі міжнародних партнерів. Серед них:

  • Німеччина профінансувала встановлення СЕС у 38 закладах;
  • Швеція підтримала 8 лікарень;
  • Великобританія — 5 закладів;
  • Європейський Союз — 2 проєкти;
  • Бельгія та Канада — по 1 закладу.

Крім того, наразі ще 128 проєктів у лікарнях та медичних центрах перебувають на різних стадіях реалізації.

Що таке проєкт "Промінь надії"?

Програма "Промінь надії" є спільною ініціативою Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров’я України. Проєкт реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Головна мета програми — кардинально підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров’я. Для цього лікарні оснащують сонячними панелями, сучасними системами накопичення енергії та супутнім обладнанням. Це гарантує безперебійне електропостачання критично важливих відділень та сталу роботу медиків навіть у найскладніших умовах.

Нагадаємо, ще на початку вересня власну генерацію мали 47 українських медзакладів, а сумарна потужність їхніх сонячних електростанцій становила 3,5 МВт. Відтоді кількість закладів зросла ще на шість, а потужність — на 300 кВт.

Автор:
Тетяна Бесараб

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