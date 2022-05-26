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Путин не будет диктовать Украине условия мира, – канцлер Германии Шольц

Путин не будет диктовать Украине условия мира, – канцлер Германии Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны усилить изоляцию России, чтобы не дать Путину победить в Украине

Россия не выиграет войну в Украине, а президент Владимир Путин не должен диктовать условия какого-либо мирного соглашения

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Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе,  пишет Reuters.

"Путин не должен выиграть свою войну, и я убежден, что он не выиграет", Захват всей Украины кажется теперь более далеким, чем в начале войны", - отметил Шольц.

Хотя некоторые предлагали Украине вести переговоры с Путиным и рассмотреть вопрос об уступке территории, канцлер Германии отверг идею позволить Путину диктовать условия соглашения.

"Речь идет о том, чтобы дать понять Путину: не будет продиктованного мира. Украина этого не примет, и мы тоже", - сказал Шольц.

Также он сказал, что вторжение России в Украину подрывает международный порядок основанный на правилах сотрудничества, который в последние десятилетия ограничивал масштабные военные конфликты.

"Путин хочет вернуться к мировому порядку, в котором сильные диктуют, что правильно. Это империализм", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что Путин завершит военную кампанию, если поймет, что не может сломить оборону Украины, добавив, что "именно поэтому мы поддерживаем Украину".

Отметим, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил в поддержку поставок тяжелого вооружения Украине, обороняющейся от российской военной агрессии. 

Автор:
Светлана Манько