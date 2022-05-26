Путін не диктуватиме Україні умови миру, – канцлер Німеччини Шольц

Росія не виграє війну в Україні, а президент Володимир Путін не повинен диктувати умови будь-якої мирної угоди

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Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише Reuters.

"Путін не повинен виграти свою війну, і я переконаний, що він не виграє", Захоплення всієї України здається тепер далеким, ніж на початку війни", - зазначив Шольц.

Хоча деякі пропонували Україні вести переговори з Путіним та розглянути питання про поступки території, канцлер Німеччини відкинув ідею дозволити Путіну диктувати умови угоди.

"Йдеться про те, щоб дати зрозуміти Путіну: не буде продиктованого миру. Україна цього не прийме, і ми також", - сказав Шольц.

Також він сказав, що вторгнення Росії в Україну підриває міжнародний порядок, заснований на правилах співпраці, який в останні десятиліття обмежував масштабні військові конфлікти.

"Путін хоче повернутись до світового порядку, в якому сильні диктують, що правильно. Це імперіалізм", - сказав Шольц.

Він наголосив, що Путін завершить військову кампанію, якщо зрозуміє, що не може зламати оборону України, додавши, що "саме тому ми підтримуємо Україну".

Зазначимо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив на підтримку постачання важкого озброєння Україні, яка захищається від російської військової агресії.