США развернули в Польше ремонтную базу для украинской артиллерии

Пентагон организовал на территории Польши пункт ремонта поставляемого Украине западного артиллерийского вооружения.

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Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, поскольку производить ремонт артиллерии в полевых условиях проблематично, создан ремонтный центр в Польше.

Работы по восстановлению поврежденной арты ведутся на ремонтной базе в последние несколько месяцев.

По данным американских оборонных ведомств, треть гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии.

Отмечается, что состояние украинского оружия является предметом внимательного внимания среди военных чиновников США, отказавшихся обсуждать детали программы.

В Украине этот ремонт произвести не могут. Ситуация усугубляется тем, что украинских военных не успели достаточно обучить управлению гаубицами, поэтому пушки изнашиваются сильнее от неправильной эксплуатации.

"Со всеми возможностями, которые мы предоставляем Украине, а также тем, которые предоставляют наши союзники и партнеры, мы работаем над тем, чтобы у них были надлежащие пакеты поддержки этих возможностей со временем", — заявил Дэниел Дэй, представитель Европейского командования США.

Отметим, что у американских партнеров Украины заканчиваются некоторые высококлассные системы оружия и боеприпасы, которые необходимо передавать Киеву.

Напомним, недавно Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.