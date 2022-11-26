США розгорнули в Польщі ремонтну базу для української артилерії

Пентагон організував на території Польщі пункт ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні.

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Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, оскільки здійснювати ремонт артилерії у польових умовах проблематично, створено ремонтний центр у Польщі.

Роботи з відновлення пошкодженої арти ведуться на ремонтній базі останні кілька місяців.

За даними американських оборонних відомств, третина гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані.

Стан української зброї є предметом уважної уваги серед військових чиновників США, які відмовилися обговорювати деталі програми.

"З усіма можливостями, які ми надаємо Україні, а також тим, які надають наші союзники та партнери, ми працюємо над тим, щоб вони мали належні пакети підтримки цих можливостей з часом", — заявив Деніел Дей, речник Європейського командування США.

Зазначимо, у американських партнерів України закінчуються деякі висококласні системи зброї та боєприпаси, які необхідно передавати Києву

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.