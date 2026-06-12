Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,93

--0,05

EUR

51,84

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,20

51,95

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Реєстрації дизельних авто в Україні впали на чверть у травні

Українці зареєстрували майже 4,5 тис. дизельних авто у травні
Українці зареєстрували майже 4,5 тис. дизельних авто у травні

У травні автопарк України поповнили майже 4,5 тис. легкових автомобілів з дизельними двигунами. Це на чверть менше, ніж у травні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомляє "Укравтопром".

Із загальної кількості понад 1,1 тис. авто були новими. Реєстрації нових дизельних легковиків знизилися на 8% у річному вимірі.

Ще близько 3,4 тис. дизельних авто були вживаними машинами, імпортованими з-за кордону. У цьому сегменті спад був помітнішим — 29% проти травня минулого року.

Найпопулярнішою новою дизельною моделлю у травні став Renault Duster — 263 авто. Друге місце посів Volkswagen Touareg із результатом 135 авто, третє — Toyota Land Cruiser Prado, 95 авто.

До топ-5 нових дизельних легковиків увійшли:

  1. Renault Duster — 263 авто;
  2. Volkswagen Touareg — 135 авто;
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 95 авто;
  4. Skoda Kodiaq — 94 авто;
  5. Toyota Hilux — 73 авто.

Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane — 284 реєстрації. Далі йдуть Nissan Qashqai та Skoda Octavia.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто у травні:

  1. Renault Megane — 284 авто;
  2. Nissan Qashqai — 235 авто;
  3. Skoda Octavia — 219 авто;
  4. Kia Sorento — 150 авто;
  5. Hyundai Santa Fe — 149 авто.

Дані "Укравтопрому" показують, що скорочення дизельного сегмента насамперед пов’язане зі спадом реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Водночас нові дизельні легковики знизилися помірніше.

Додамо, у березні автопарк України поповнили 4,3 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами.

Автор:
Тетяна Гойденко