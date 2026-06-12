- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Реєстрації дизельних авто в Україні впали на чверть у травні
У травні автопарк України поповнили майже 4,5 тис. легкових автомобілів з дизельними двигунами. Це на чверть менше, ніж у травні 2025 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомляє "Укравтопром".
Із загальної кількості понад 1,1 тис. авто були новими. Реєстрації нових дизельних легковиків знизилися на 8% у річному вимірі.
Ще близько 3,4 тис. дизельних авто були вживаними машинами, імпортованими з-за кордону. У цьому сегменті спад був помітнішим — 29% проти травня минулого року.
Найпопулярнішою новою дизельною моделлю у травні став Renault Duster — 263 авто. Друге місце посів Volkswagen Touareg із результатом 135 авто, третє — Toyota Land Cruiser Prado, 95 авто.
До топ-5 нових дизельних легковиків увійшли:
- Renault Duster — 263 авто;
- Volkswagen Touareg — 135 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 95 авто;
- Skoda Kodiaq — 94 авто;
- Toyota Hilux — 73 авто.
Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane — 284 реєстрації. Далі йдуть Nissan Qashqai та Skoda Octavia.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто у травні:
- Renault Megane — 284 авто;
- Nissan Qashqai — 235 авто;
- Skoda Octavia — 219 авто;
- Kia Sorento — 150 авто;
- Hyundai Santa Fe — 149 авто.
Дані "Укравтопрому" показують, що скорочення дизельного сегмента насамперед пов’язане зі спадом реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Водночас нові дизельні легковики знизилися помірніше.
Додамо, у березні автопарк України поповнили 4,3 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами.