Реєстрації дизельних авто в Україні впали на чверть у травні

У травні автопарк України поповнили майже 4,5 тис. легкових автомобілів з дизельними двигунами. Це на чверть менше, ніж у травні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомляє "Укравтопром".

Із загальної кількості понад 1,1 тис. авто були новими. Реєстрації нових дизельних легковиків знизилися на 8% у річному вимірі.

Ще близько 3,4 тис. дизельних авто були вживаними машинами, імпортованими з-за кордону. У цьому сегменті спад був помітнішим — 29% проти травня минулого року.

Найпопулярнішою новою дизельною моделлю у травні став Renault Duster — 263 авто. Друге місце посів Volkswagen Touareg із результатом 135 авто, третє — Toyota Land Cruiser Prado, 95 авто.

До топ-5 нових дизельних легковиків увійшли:

Renault Duster — 263 авто; Volkswagen Touareg — 135 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 95 авто; Skoda Kodiaq — 94 авто; Toyota Hilux — 73 авто.

Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane — 284 реєстрації. Далі йдуть Nissan Qashqai та Skoda Octavia.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто у травні:

Renault Megane — 284 авто; Nissan Qashqai — 235 авто; Skoda Octavia — 219 авто; Kia Sorento — 150 авто; Hyundai Santa Fe — 149 авто.

Дані "Укравтопрому" показують, що скорочення дизельного сегмента насамперед пов’язане зі спадом реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Водночас нові дизельні легковики знизилися помірніше.

Додамо, у березні автопарк України поповнили 4,3 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами.