ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (березень 2026)

Березень 2026 року став місяцем реального відновлення ринку нових автомобілів. За даними Інституту досліджень авторинку , впродовж березня 2026 року українці та місцеві підприємства придбали 5,5 тисячі нових легковиків — найкращий результат з початку року. Читайте на Delo.ua більше про підсумковий стан ринку нових авто за березень 2026 року.

Ринок нових автомобілів: весняне відновлення

Динаміка ринку нових легкових авто, березень 2025–2026

Більшість нових легковиків (97,5%, або 5 335 авто) були імпортованими з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні, склала 2,5% (139 авто).

Втім, варто розуміти, що «українське виробництво» передбачає переважно великовузлове складання або переобладнання, а сам сегмент залишається дуже малим і значною мірою залежить від держзамовлень.

У місячному порівнянні з лютим 2026 року маємо зростання обсягів на 26,8%, а у річному порівнянні з березнем 2025 року маємо приріст на 9,3%. Ці цифри варто читати у правильному контексті: після аномально слабкого лютого, що відображав реальне охолодження ринку після скасування пільг на електромобілі, березень демонструє органічне весняне пожвавлення. По суті, сезонне явище, добре знайоме дилерам.

Причини відновлення також неоднозначні: ринок адаптувався до нових цінових умов, корпоративний сектор активізував закупівлі, а дилерські мережі запустили сезонні акції. Усе це спрацювало одночасно.

Цікавий контраст: тоді як імпорт упевнено зростає (+26,8% до лютого), вітчизняне виробництво злегка просіло відносно попереднього місяця, залишившись на рівні березня минулого року. Частка у 2,5% від загального ринку поки не дозволяє говорити про суттєвий вплив на загальний ландшафт.

Рейтинг за марками автомобілів

Топ-10 виробників нових легковиків, березень 2026

Березень знову став місяцем Toyota, яка зберегла статус беззаперечного лідера з величезним відривом від конкурентів. Renault та Skoda продовжують позиційну боротьбу за масового покупця, а Hyundai та Volkswagen демонструють стабільні показники, не роблячи різких рухів у жодну зі сторін.

Найпомітніша зміна березня — часткове повернення китайських брендів до топу. BYD, який «провалився» на 14-ту позицію у лютому після скасування пільг на електромобілі та китайських бар'єрів на вивезення авто, цього разу повернувся у першу десятку. Споживачі дедалі більше довіряють китайським технологіям, і ринок це фіксує.

Рейтинг за моделями автомобілів

Головний тренд березня 2026 року — незмінна кросоверизація. У першій десятці найпопулярніших моделей весь список без винятку представлений автомобілями з підвищеним кліренсом. Седани остаточно перейшли у розряд нішевих продуктів: жоден представник класичного кузова не втримався у топі. Ринок залишається у структурі, характерній для кількох попередніх років.

10. Kia Sportage

Популярний корейський кросовер відкриває березневу десятку з результатом 109 реєстрацій. Kia Sportage приваблює покупців сучасним дизайном, добре оснащеним салоном та адекватною ціною для свого класу.

Модель впевнено конкурує у сегменті компактних кросоверів, де вибір особливо широкий, і стабільна присутність у топі говорить сама за себе. Для багатьох українських покупців Sportage залишається одним із перших варіантів, які розглядають при виборі нового автомобіля.

9. Mazda CX-5

Популярний кросовер середнього класу від японського бренду зафіксував впевнені показники у березні. Mazda CX-5 вирізняється фірмовою мовою дизайну Kodo, якісними матеріалами салону та збалансованими ходовими характеристиками.

Модель залишається основним вибором для приватної аудиторії, що шукає баланс між ціною та комфортом. Березень приніс моделі Mazda CX-5 111 нових власників

8. Suzuki S-Cross

Компактний японський кросовер зайняв восьме місцк. Suzuki S-Cross приваблює покупців поєднанням компактних габаритів, економічних двигунів та традиційної японської надійності.

Практичне рішення для міста з характером справжнього позашляховика — і саме таким його продовжують бачити українські покупці. За підсумками березня покупці оформили 116 перших реєстрацій цієї моделі.

7. Toyota Land Cruiser Prado

Преміальний позашляховик посів сьому позицію з результатом 145 реєстрацій у березні. Toyota Land Cruiser Prado традиційно приваблює покупців поєднанням комфорту, надійності та серйозних позашляхових можливостей.

Ця модель рідко потрапляє до числа імпульсивних покупок, адже її обирають свідомо, нерідко після тривалого очікування. Тому весняна активізація ринку позитивно позначилася на її результатах, оскільки частина відкладеного попиту нарешті конвертувалася у реальні угоди.

6. Skoda Kodiaq

Великий сімейний кросовер від чеського виробника зберігає позиції в топі. Skoda Kodiaq залишається основою продажів чеського бренду: просторий салон, практичність та традиційна якість концерну Volkswagen роблять його ідеальним вибором для великих родин.

Весняне пожвавлення лише підкреслило стабільний попит на цю модель. У березні покупці обрали цю модель 149 разів, що свідчить про незмінно високий попит.

5. Nissan Quashqai

Один із найвпізнаваніших кросоверів на українському ринку посів п'яту позицію з результатом 152 реєстрації у березні. Nissan Qashqai фактично сформував уявлення українців про те, яким має бути компактний міський кросовер, і досі залишається одним із еталонів у своєму класі.

Модель обирають за збалансоване поєднання розмірів, економічності та комфорту в міських умовах. Березневі результати підтверджують: попит на Qashqai залишається стабільним незалежно від сезону та загальної кон'юнктури ринку.

4. Volkswagen Touareg

Флагманський кросовер Volkswagen знову демонструє один із найцікавіших результатів місяця. Значно дорожчий Touareg утримує позиції попри загальне ринкове пожвавлення, що вказує на стійкість преміум-сегменту. Покупці преміуму, схоже, живуть за іншими законами, і березневе відновлення ринку їх не дивує. У березні на цю модель оформили 152 перших реєстрацій.

3. Hyundai Tucson

Сучасний корейський кросовер утримує четверту позицію завдяки привабливому дизайну та збалансованим характеристикам. Hyundai Tucson пропонує хороше оснащення за адекватну ціну: корейці знають, як зробити автомобіль, який виглядає дорожче, ніж коштує. Березень лише підтвердив стабільність попиту на цю модель. За березень зафіксовано 216 продажів цієї моделі.

2. Renault Duster

Народний улюбленець зберіг високі позиції й у березні. Попит на Duster стабільно високий завдяки активності корпоративного сектору та запиту на максимально практичне рішення в бюджетному сегменті.

Це «чесний» позашляховик, який доводить, що не обов'язково бути найтехнологічнішим, щоб бути в топі. Можна просто бути найбільш раціональним вибором, з чим погодилося 321 покупці.

1. Toyota RAV4

Легендарний японський кросовер знову очолив рейтинг у березні. Toyota RAV4 залишається еталоном вибору, попри загальні ринкові зміни. Модель утримує першість завдяки гібридним версіям, високій ліквідності та розвиненій сервісній мережі.

У світі електричних новинок RAV4 — це острів стабільності, який особливо цінується в період невизначеності. Тому він став вибором 420 автолюбителів у березні.

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто (інфографіка)

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто, березень 2026

Люкс-сегмент

Впродовж березня українці купили 1 Maserati, 3 Bentley та 57 Porsche. Останні моделі можна назвати стабільною інвестицією в задоволення, яка в Україні не боїться жодного весняного бездоріжжя. Преміум цього разу відчув загальне пожвавлення ринку, і скористався ним.

Що показав березень 2026 року?

Березень 2026 року став місяцем, коли ринок нових автомобілів продемонстрував реальну здатність до відновлення. Імпорт зріс на 26,8% відносно лютого, кросоверизація залишається абсолютною, а Toyota лише зміцнює домінування. BYD повернувся у топ-10, нагадавши, що китайський напрямок ще не вичерпав свого потенціалу.

Чи стане весняне пожвавлення стійким трендом – покаже друге півріччя. Ринок адаптується до нових цінових умов, гібриди набирають популярність, а покупці дедалі чіткіше розуміють, чого хочуть.