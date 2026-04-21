ТОП 10 самых популярных новых легковых авто в Украине (март 2026)

Март 2026 года стал месяцем реального обновления рынка новых автомобилей. По данным Института исследований авторынка , в течение марта 2026 года украинцы и местные предприятия приобрели 5,5 тысяч новых легковых автомобилей — лучший результат с начала года. Читайте на Delo.ua больше об итоговом состоянии рынка новых авто за март 2026 года.

Рынок новых автомобилей: весеннее обновление

Динамика рынка новых легковых авто, март 2025-2026

Источник: eauto.org.ua

Большинство новых легковушек (97,5%, или 5335 авто) были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине, составила 2,5% (139 авто).

Впрочем, следует понимать, что «украинское производство» предполагает преимущественно крупноузловую сборку или переоборудование, а сам сегмент остается очень малым и в значительной степени зависит от госзаказов.

В месячном сравнении с февралем 2026 года рост объемов на 26,8%, а в годовом сравнении с мартом 2025 года прирост на 9,3%. Эти цифры следует читать в правильном контексте: после аномально слабого февраля, отражавшего реальное охлаждение рынка после отмены льгот на электромобили, март демонстрирует органическое весеннее оживление. По сути, сезонное явление, хорошо знакомое дилерам.

Причины обновления также неоднозначны: рынок адаптировался к новым ценовым условиям, корпоративный сектор активизировал закупки, а дилерские сети запустили сезонные акции. Всё это сработало одновременно.

Интересный контраст: в то время как импорт уверенно растет (+26,8% к февралю), отечественное производство слегка просело по отношению к предыдущему месяцу, оставшись на уровне марта прошлого года. Доля в 2,5% общего рынка пока не позволяет говорить о существенном влиянии на общий ландшафт.

Рейтинг по маркам автомобилей

Топ-10 производителей новых легковушек, март 2026

Источник: eauto.org.ua

Март снова стал месяцем Toyota, сохранившей статус безоговорочного лидера с огромным отрывом от конкурентов. Renault и Skoda продолжают позиционную борьбу за массового покупателя, а Hyundai и Volkswagen демонстрируют стабильные показатели, не совершая резких движений ни в одну из сторон.

Самая заметная смена марта — частичное возвращение китайских брендов в топ. BYD, который «провалился» на 14 позицию в феврале после отмены льгот на электромобили и китайских барьеров на вывоз авто, на этот раз вернулся в первую десятку. Потребители все больше доверяют китайским технологиям и рынок это фиксирует.

Рейтинг по моделям автомобилей

Главный тренд марта 2026 года – неизменная кроссоверизация. В первой десятке самых популярных моделей весь список представлен представленными автомобилями с повышенным клиренсом. Седаны окончательно перешли в разряд нишевых продуктов: ни один представитель классического кузова не удержался в топе. Рынок остается в структуре, характерной для предыдущих нескольких лет.

10. Kia Sportage

Kia Sportage

Источник: topgear.com

Популярный корейский кроссовер открывает мартовскую десятку с результатом 109 регистраций. Kia Sportage привлекает покупателей современным дизайном, хорошо оборудованным салоном и адекватной ценой для своего класса.

Модель уверенно конкурирует в сегменте компактных кроссоверов, где выбор особенно широк, и стабильное присутствие в топе говорит само за себя. Для многих украинских покупателей Sportage остается одним из первых вариантов, рассматриваемых при выборе нового автомобиля.

9. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Источник: infocar.ua

Популярный кроссовер среднего класса от японского бренда зафиксировал уверенные показатели в марте. Mazda CX-5 отличается фирменным языком дизайна Kodo, качественными материалами салона и сбалансированными ходовыми характеристиками.

Модель остается основным выбором для частной аудитории, ищущей баланс между ценой и комфортом. Март принес модели Mazda CX-5 111 новых владельцев

8. Suzuki S-Cross

Suzuki S-Cross

Источник: infocar.ua

Компактный японский кроссовер занял восьмое город. Suzuki S-Cross привлекает покупателей сочетанием компактных габаритов, экономичных двигателей и традиционной японской надежности.

Практическое решение для города с характером настоящего внедорожника и именно таким его продолжают видеть украинские покупатели. По итогам марта покупатели оформили 116 первых регистраций этой модели.

7. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Источник: infocar.ua

Премиальный внедорожник занял седьмую позицию с результатом 145 регистраций в марте. Toyota Land Cruiser Prado традиционно привлекает покупателей сочетанием комфорта, надежности и серьезных внедорожных возможностей.

Эта модель редко попадает в число импульсивных покупок, ведь ее выбирают сознательно, часто после долгого ожидания. Поэтому весенняя активизация рынка положительно сказалась на ее результатах, поскольку часть отложенного спроса наконец-то конвертировалась в реальные сделки.

6. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Источник: motorcar.com.ua

Большой семейный кроссовер от чешского производителя сохраняет позиции в топе. Skoda Kodiaq остается основой продаж чешского бренда: просторный салон, практичность и традиционное качество концерна Volkswagen делают его идеальным выбором для больших семей.

Весеннее оживление только подчеркнуло стабильный спрос на эту модель. В марте покупатели выбрали эту модель 149 раз, что свидетельствует о неизменно высоком спросе.

5. Nissan Quashqai

Nissan Qashqai

Источник: topgear.com

Один из самых узнаваемых кроссоверов на украинском рынке занял пятую позицию с результатом 152 регистрации в марте. Nissan Qashqai фактически сформировал представление украинцев о том, каким должен быть компактный городской кроссовер, до сих пор остается одним из эталонов в своем классе.

Модель выбирают за сбалансированное сочетание размеров, экономичности и комфорта в городских условиях. Мартовские результаты подтверждают: спрос на Qashqai остается стабильным вне зависимости от сезона и общей конъюнктуры рынка.

4. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Источник: topgear.com

Флагманский кроссовер Volkswagen снова демонстрирует один из самых интересных результатов месяца. Значительно более дорогой Touareg удерживает позиции, несмотря на общее рыночное оживление, что указывает на устойчивость премиум-сегмента. Покупатели премиума, похоже, живут по другим законам, и мартовское обновление рынка их не удивляет. В марте на эту модель оформили 152 первые регистрации.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Источник: topgear.com

Современный корейский кроссовер удерживает четвертую позицию благодаря привлекательному дизайну и сбалансированным характеристикам. Hyundai Tucson предлагает хорошее оснащение по адекватной цене: корейцы знают, как сделать автомобиль, который выглядит дороже, чем стоит. Март только подтвердил стабильность спроса на эту модель. За март зафиксировано 216 продаж этой модели.

2. Renault Duster

Renault Duster

Источник: motorcar.com.ua

Народный любимец сохранил высокие позиции и в марте. Спрос на Duster стабильно высок благодаря активности корпоративного сектора и запросу максимально практического решения в бюджетном сегменте.

Это «честный» внедорожник, доказывающий, что не обязательно быть самым технологичным, чтобы быть в топе. Можно просто быть наиболее рациональным выбором, с чем согласились 321 покупатели.

1. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Источник: toyota-ua.com

Легендарный японский кроссовер снова возглавил рейтинг в марте. Toyota RAV4 остается эталоном выбора, несмотря на общие рыночные изменения. Модель удерживает первенство благодаря гибридным версиям, высокой ликвидности и развитой сервисной сети.

В мире электрических новинок RAV4 – это остров стабильности, который особенно ценится в период неопределенности. Потому он стал выбором 420 автолюбителей в марте.

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых автомобилей (инфографика)

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых авто, март 2026

Источник: eauto.org.ua

Люкс-сегмент

В течение марта украинцы купили 1 Maserati, 3 Bentley и 57 Porsche. Последние модели можно назвать стабильной инвестицией в удовольствие, которая в Украине не боится ни одного весеннего бездорожья. Премиум на этот раз почувствовал всеобщее оживление рынка, и воспользовался им.

Что показал март 2026 года?

Март 2026 стал месяцем, когда рынок новых автомобилей продемонстрировал реальную способность к восстановлению. Импорт вырос на 26,8% по отношению к февралю, кроссоверизация остается абсолютной, а Toyota лишь укрепляет доминирование. BYD вернулся в топ-10, напомнив, что китайское направление еще не исчерпало своего потенциала.

Станет ли весеннее оживление стойким трендом – покажет второе полугодие. Рынок адаптируется к новым ценовым условиям, гибриды набирают популярность, а покупатели все яснее понимают, чего хотят.