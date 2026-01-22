Запланована подія 2

Автокредиты в Украине выросли на 35%: какие авто покупали в 2025 году и чего ждать в 2026-м

Учетная ставка стала "двигателем" кредитования. Фото: Freepik

В 2025 году украинцы покупали автомобили в кредит гораздо активнее, чем годом ранее: среднемесячные продажи выросли на 35% и превысили 1,1 тыс. автомобилей. Об этом Delo.ua рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.

По словам Кипоренко, несмотря на экономические и военные вызовы, а также валютные колебания, в 2025 году украинский рынок автокредитования продемонстрировал устойчивый рост.

"Спрос на новые автомобили оставался стабильно высоким, а условия кредитования и партнерские программы банков и автодилеров оказывали существенное влияние на решения покупателей", — отметил Кипоренко.

Он добавил, что по итогам года количество новых автомобилей, приобретенных в кредит, выросло на 35% по сравнению с 2024 годом и в среднем составило 1183 авто в месяц. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял около 880 автомобилей.

Учетная ставка стала "двигателем" кредитования

Сергей Кипоренко подчеркнул, что ключевым фактором роста стала относительная макроэкономическая стабильность. После повышения учетной ставки до 15,5% в марте и постепенного снижения инфляции с 14–16% в начале года до 8% в декабре рынок автокредитования начал демонстрировать системный прирост. Таким образом, учетная ставка стала "двигателем" кредитования.

"Если в начале прошлого года были опасения, что она может возрасти до 16-17%, то уже с мая-июня появились предпосылки для стабилизации. Нацбанк поступил стратегически правильно, оставив ставку без изменений, особенно учитывая удары по энергетике осенью", — заявил Сергей Кипоренко.

По его словам, стабильность ставки положительно повлияла как на активность заемщиков, так и готовность банков развивать новые партнерские программы с автодилерами.

Валютный фактор: стабильный доллар и рост евро

Важную роль сыграла и ситуация на валютном рынке. По итогам 2025 года официальный курс доллара вырос всего на 0,8%  до 42,02 грн, что было критически важным для сегмента автомобилей из Китая и Южной Кореи. Доля таких авто в кредитных продажах достигала 40-45%.

В то же время, курс евро за год вырос в среднем на 13,9% — с 43,68 грн до 49,9 грн, что повлияло на стоимость автомобилей европейского производства.

"Курсовая стабильность означает стабильный гривневый эквивалент стоимости автомобиля. Это позволяет банкам и дилерам совершенствовать партнерские программы и, по возможности, снижать ставки",  подчеркнул банкир.

Он уточняет, что кредит в такой ситуации позволяет фактически зафиксировать цену авто и не зависеть от дальнейших валютных колебаний.

Конкуренция за клиента и рекордные партнерские программы

По словам Кипоренко, в 2025 году 65–70% всех сделок по автокредитованию было заключено в рамках партнерских программ банков, автодилеров и страховых компаний. Именно это обеспечило более низкие ставки, выгодные условия КАСКО и сервисное обслуживание.

"Существует прямая связь между условиями кредита и дисциплиной его погашения. Поэтому доля проблемных автокредитов сегодня почти нулевая",  отметил эксперт.

Средние максимальные ставки по кредитам на 5–7 лет с первоначальным взносом 10–20% составили около 14% годовых. В то же время в рамках акций покупатели могли оформить кредит под 12,49–13,49%.

"Это не чрезмерная щедрость, а следствие жесткой конкуренции между партнерскими программами",  объяснил Кипоренко.

Какие бренды украинцы чаще всего покупали в кредит

В 2025 году лидерами автокредитования оставались бренды европейского происхождения. Из 20 самых популярных марок восемь европейские, в частности Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Renault и Škoda.

Также стабильно высоким оставался спрос на японские бренды  Toyota, Nissan, Mazda, Lexus, Mitsubishi. Отдельно эксперт отметил рост кредитования китайских брендов BYD и Zeekr, а также корейских Hyundai и Kia.

"Свыше 60% автокредитов в 2025 году пришлось на японские и немецкие бренды  это свидетельствует об ориентации покупателей на ликвидность и прогнозируемую остаточную стоимость",  отметил он.

Наибольший спрос в кредитном сегменте приходился на бензиновые и дизельные авто  около 50%. Доля гибридов составила более 27%, электромобилей  около 23%.

В то же время, 2025 год стал рекордным для электрокаров: продажи выросли более чем на 120% и достигли 22,8 тыс. авто. Пиковым стал декабрь  накануне изменений налоговых правил.

Прогноз на 2026 год: что изменится

Среди ключевых факторов 2026 эксперт называет возможное снижение учетной ставки до 14-14,5%, валютные колебания и изменение налоговых условий для электромобилей.

"Если ставка снизится, средние условия по автокредитам могут улучшиться до 13-14% годовых",  прогнозирует он.

По его словам, кредит и дальше будет оставаться инструментом фиксации цены в условиях валютной неопределенности. В то же время решающим фактором остается ситуация безопасности.

"Автокредитование напрямую зависит от реальных доходов граждан и общего экономического фона. Завершение или снижение интенсивности войны существенно усилит потенциал рынка",  резюмировал банкир.

