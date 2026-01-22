Автокредити в Україні зросли на 35%: які авто купували у 2025 році та чого чекати у 2026-му

У 2025 році українці купували автомобілі в кредит значно активніше, ніж роком раніше: середньомісячні продажі зросли на 35% і перевищили 1,1 тис. авто. Про це Delo.ua розповів керівник напряму автокредитування Глобус Банка Сергій Кіпоренко.

За словами Кіпоренка, попри економічні та воєнні виклики, а також валютні коливання, у 2025 році український ринок автокредитування продемонстрував стійке зростання.

"Попит на нові автомобілі залишався стабільно високим, а умови кредитування та партнерські програми банків і автодилерів суттєво впливали на рішення покупців", — зазначив Кіпоренко.

Він додав, що за підсумками року кількість нових автомобілів, придбаних у кредит, зросла на 35% порівняно з 2024 роком і в середньому становила 1183 авто на місяць. Для порівняння, у 2024 році цей показник складав близько 880 автомобілів.

Облікова ставка стала "двигуном" кредитування

Сергій Кіпоренко підкреслив, що ключовим фактором зростання стала відносна макроекономічна стабільність. Після підвищення облікової ставки до 15,5% у березні та поступового зниження інфляції з 14–16% на початку року до 8% у грудні, ринок автокредитування почав демонструвати системний приріст. Таким чином, облікова ставка стала "двигуном" кредитування.

"Якщо на початку минулого року були побоювання, що вона може зрости до 16–17%, то вже з травня-червня з’явилися передумови для стабілізації. Нацбанк вчинив стратегічно правильно, залишивши ставку без змін, особливо з огляду на удари по енергетиці восени", — зазначив Сергій Кіпоренко.

За його словами, стабільність ставки позитивно вплинула як на активність позичальників, так і на готовність банків розвивати нові партнерські програми з автодилерами.

Валютний фактор: стабільний долар і зростання євро

Важливу роль відіграла й ситуація на валютному ринку. За підсумками 2025 року офіційний курс долара зріс лише на 0,8% — до 42,02 грн, що було критично важливим для сегмента автомобілів з Китаю та Південної Кореї. Частка таких авто у кредитних продажах сягала 40–45%.

Водночас курс євро за рік зріс у середньому на 13,9% — з 43,68 грн до 49,9 грн, що вплинуло на вартість автомобілів європейського виробництва.

"Курсова стабільність означає стабільний гривневий еквівалент вартості автомобіля. Це дає змогу банкам і дилерам вдосконалювати партнерські програми та, за можливості, знижувати ставки", — наголосив банкір.

Він уточнює, що кредит у такій ситуації дозволяє фактично "зафіксувати" ціну авто і не залежати від подальших валютних коливань.

Конкуренція за клієнта та рекордні партнерські програми

За словами Кіпоренка, у 2025 році 65–70% усіх угод з автокредитування було укладено в межах партнерських програм банків, автодилерів і страхових компаній. Саме це забезпечило нижчі ставки, вигідні умови КАСКО та сервісного обслуговування.

"Існує прямий зв’язок між умовами кредиту та дисципліною його погашення. Тому частка проблемних автокредитів сьогодні майже нульова", — зазначив експерт.

Середні максимальні ставки за кредитами на 5–7 років із початковим внеском 10–20% становили близько 14% річних. Водночас у межах акцій покупці могли оформити кредит під 12,49–13,49%.

"Це не надмірна щедрість, а наслідок жорсткої конкуренції між партнерськими програмами", — пояснив Кіпоренко.

Які бренди українці найчастіше купували в кредит

Упродовж 2025 року лідерами автокредитування залишалися бренди європейського походження. З 20 найпопулярніших марок вісім — європейські, зокрема Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Renault та Škoda.

Також стабільно високим залишався попит на японські бренди — Toyota, Nissan, Mazda, Lexus, Mitsubishi. Окремо експерт відзначив зростання кредитування китайських брендів BYD та Zeekr, а також корейських Hyundai і Kia.

"Понад 60% автокредитів у 2025 році припало на японські та німецькі бренди — це свідчить про орієнтацію покупців на ліквідність і прогнозовану залишкову вартість", — зазначив він.

Найбільший попит у кредитному сегменті припадав на бензинові та дизельні авто — близько 50%. Частка гібридів склала понад 27%, електромобілів — близько 23%.

Водночас 2025 рік став рекордним для електрокарів: продажі зросли більш ніж на 120% і досягли 22,8 тис. авто. Піковим став грудень — напередодні змін податкових правил.

Прогноз на 2026 рік: що зміниться

Серед ключових факторів 2026 року експерт називає можливе зниження облікової ставки до 14–14,5%, валютні коливання та зміну податкових умов для електромобілів.

"Якщо ставка знизиться, середні умови за автокредитами можуть покращитися до 13–14% річних", — прогнозує він.

За його словами, кредит і надалі залишатиметься інструментом фіксації ціни в умовах валютної невизначеності. Водночас вирішальним чинником залишається безпекова ситуація.

"Автокредитування напряму залежить від реальних доходів громадян і загального економічного фону. Завершення або зниження інтенсивності війни суттєво підсилить потенціал ринку", — резюмував банкір.

