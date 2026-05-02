Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2026 року

війна
Триває 1529-й день повномасштабної війни в Україні.

Триває 1529-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,протягом минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9976 дронів-камікадзе та здійснив 3379 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Писанці Дніпропетровської області; Воздвижівська, Верхня Терса, Лісне, Копані, Рівне, Любицьке, Гуляйпільське, Микільське, Васинівка, Омельник, Оріхів, Одарівка, Зарічне, Щасливе, Комишуваха Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та сім районів зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник здійснив 100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав два авіаційні удари, застосувавши п’ять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Красне Перше, Мала Вовча та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку агресор двічі атакував у районі населеного пункту Петропавлівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Озерне, Дружелюбівка, Лиман, Дробишеве та Ставки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного та Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине, Новопавлівка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Золотий Колодязь.

На Олександрівському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Красногірське, Калинівське, Новогригорівка, Єгорівка, Січневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Варварівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Гуляйпільського, Цвіткового та Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутися в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко