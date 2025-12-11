Київ передав Вашингтону офіційну відповідь на мирний план із новими ідеями щодо територій і ЗАЕС – ЗМІ

Україна у середу передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою покрокову відповідь на останній проєкт американського мирного плану.

Як інформує Delo.ua, про це пише Axios з посиланням на українських та американські посадовці.

За даними видання, президент Володимир Зеленський стикається з посиленим тиском з боку Сполучених Штатів щодо швидкого ухвалення 20-пунктного плану, який передбачає суттєві територіальні втрати та інші поступки з боку України.

Деталі переговорів

Відповідь Києва передав секретар РНБО та головний переговорник України Рустем Умєров. Адресатом став Джаред Кушнер — радник та зять Дональда Трампа.

Український чиновник уточнив, що документ містить коментарі й поправки, які мають "зробити всю конструкцію реальною для виконання". Перед відправкою українська сторона кілька днів консультувалася з європейськими партнерами, насамперед із Францією, Німеччиною та Великою Британією.

До відповіді також включено нові підходи до врегулювання найскладніших питань — територіальних положень і ситуації навколо Запорізької АЕС.

У середу Трамп провів телефонну розмову з лідерами країн Є3 (Франція, Німеччина та Велика Британія). Обговорення пройшло на тлі зростаючих розбіжностей між ними щодо змісту мирного плану.

Європейські лідери запропонували провести зустріч за участю Трампа та Зеленського вже найближчими вихідними в Європі. Сам Трамп зазначив, що рішення поки не ухвалено.

"Ми обговорили Україну досить різкими словами, і побачимо, що буде. Я маю на увазі, що ми чекаємо на відповіді, перш ніж рухатися далі", — сказав Трамп журналістам Bloomberg.

Зазначається, що протягом останніх тижнів США знову спробували укласти угоду між Москвою та Києвом, яка б поклала край повномасштабному вторгненню Кремля, яке наближається до чотирирічної позначки.

"Я думаю, що настав час залагодити цю війну, і я думаю, що це війна, яку можна залагодити. Ми не хочемо гаяти час. Іноді доводиться дозволяти людям боротися, а іноді ні", – додав Трамп.

Водночас європейські країни висловили стурбованість тиском, який адміністрація Трампа чинить на президента України Володимира Зеленського, щоб той погодився на результат, який значною мірою відповідає умовам Росії.

Наразі між країнами обговорюються три документи. Один – це загальна структура для припинення війни, другий стосується гарантій безпеки для Києва, а третій – зосереджений на відбудові України.

За даними українських посадовців, у четвер має відбутися онлайн зустріч високопосадовців оборонних відомств України та США. Сторони продовжать детально обговорювати окремі пункти запропонованого мирного плану.

Про мирний план

США та Україна у середині листопада почали обговорювати мирний план, що складався спочатку з 28 пунктів, які охоплювали ключові питання російсько-української війни. Офіційно цей документ не публікувався, але в багатьох виданнях з'явилася його чернетка, в якій без деталей говорилося, що Україна отримає "надійні гарантії безпеки".

23 листопада 2025 року у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.

За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ, який обговорили 30 листопада у Флориді.

Попередній мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено. Нині план налічує 19 пунктів, а остаточне рішення щодо окремих спірних моментів залишатиметься за президентами.