Киев передал Вашингтону официальный ответ на мирный план с новыми идеями по территориям и ЗАЭС – СМИ

Украина в среду передала администрации президента США Дональда Трампа свой пошаговый ответ на последний проект американского мирного плана.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Axios со ссылкой на украинских и американских должностных лиц.

По данным издания, президент Владимир Зеленский сталкивается с усиленным давлением со стороны Соединенных Штатов по быстрому принятию 20-пунктного плана, предусматривающего существенные территориальные потери и другие уступки со стороны Украины.

Детали переговоров

Ответ Киева передал секретарь СНБО и главный переговорщик Украины Рустем Умеров. Адресом стал Джаред Кушнер - советник и зять Дональда Трампа.

Украинский чиновник уточнил, что документ содержит комментарии и поправки, которые должны сделать всю конструкцию реальной для выполнения. Перед отправкой украинская сторона несколько дней консультировалась с европейскими партнерами, прежде всего, с Францией, Германией и Великобританией.

В ответ также включены новые подходы к урегулированию сложных вопросов — территориальных положений и ситуации вокруг Запорожской АЭС.

В среду Трамп провел телефонный разговор с лидерами стран Е3 (Франция, Германия и Великобритания). Обсуждение прошло на фоне растущих разногласий между ними относительно содержания мирного плана.

Европейские лидеры предложили провести встречу с участием Трампа и Зеленского уже в ближайшие выходные в Европе. Сам Трамп отметил, что решение пока не принято.

"Мы обсудили Украину достаточно резкими словами, и увидим, что будет. Я имею в виду, что мы ждем ответа, прежде чем двигаться дальше", - сказал Трамп журналистам Bloomberg.

Отмечается, что в последние недели США вновь попытались заключить соглашение между Москвой и Киевом, которое положило конец полномасштабному вторжению Кремля, которое приближается к четырехлетней отметке.

"Я думаю, что пора уладить эту войну, и я думаю, что это война, которую можно уладить. Мы не хотим терять время. Иногда приходится разрешать людям бороться, а иногда нет", - добавил Трамп.

В то же время европейские страны выразили обеспокоенность давлением, которое администрация Трампа оказывает на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на результат, в значительной степени отвечающий условиям России.

В настоящее время между странами обсуждаются три документа. Один – это общая структура для прекращения войны, второй касается гарантий безопасности для Киева, а третий – сосредоточен на восстановлении Украины.

По данным украинских чиновников, в четверг должна состояться онлайн встреча высокопоставленных должностных лиц оборонных ведомств Украины и США. Стороны продолжат подробно обсуждать отдельные пункты предложенного мирного плана.

О мирном плане

США и Украина в середине ноября начали обсуждать мирный план, состоявший сначала из 28 пунктов, охватывающих ключевые вопросы российско-украинской войны. Официально этот документ не публиковался, но во многих изданиях появился его черновик, в котором без деталей говорилось, что Украина получит "надежные гарантии безопасности".

23 ноября 2025 года в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирный план для прекращения войны.

По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ обсудили 30 ноября во Флориде.

Предыдущий мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены. Сейчас план насчитывает 19 пунктов, а окончательное решение по отдельным спорным моментам будет оставаться за президентами.