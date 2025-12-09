Мирный план Трампа под угрозой из-за позиции Зеленского — СМИ

Мирный план президента США Дональда Трампа оказался под угрозой срыва после того, как Владимир Зеленский заявил, что Украина не обязана уступать свои территории России. В ответ Киев готовит поддержанное Европой альтернативное предложение, которое планирует передать Вашингтону после экстренного саммита в Лондоне.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении The Telegraph.

Зеленский отклонил территориальные уступки

Пересмотренный мирный план имел целью сбалансировать предыдущее предложение США, которое, по оценкам экспертов, было более выгодным для России. В то же время, жесткая позиция Украины относительно территориальных вопросов остается главным препятствием для продвижения переговоров.

Президент Владимир Зеленский отказался соглашаться на требования России по полному отказу от территорий Донецкой и Луганской областей. В Киеве отмечают, что часть этих регионов и дальше находится под контролем Украины, а вопрос территориальных уступок не рассматривается.

В США признают, что без согласия обеих сторон добиться успеха в переговорах будет невозможно. Передача территорий остается ключевым камнем преткновения, поэтому перспективы обновленного плана находятся в состоянии неопределенности.

Во время перелета в Брюссель президент Украины подчеркнул, что у страны нет ни юридического, ни морального права отказываться от своих территорий. По его словам, это противоречит Конституции Украины и нормам международного права.

Трамп о войне

По мнению президента США, сейчас Россия имеет более выгодную позицию для переговоров. По его словам, это "без сомнений", ведь страна "намного больше".

"Я очень ценю народ Украины и войско Украины за их, знаете, храбрость и за борьбу и все такое. Но знаете, в какой-то момент размер победит, как правило", - заметил глава Белого дома.

Трамп убежден, что Зеленскому придется "принимать вещи такими, какие они есть", потому что Украина проиграет.

"Ему придется собраться и начать принимать вещи такими, какие они есть. Знаете, когда ты проигрываешь, потому что он проиграет. Они потеряли целую полосу побережья, большую полосу побережья. Они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли", - сказал президент США.

По его словам, Украине необходимо соглашаться с так называемым "мирным планом".

"Зеленскому придется взять себя в руки и принять наш план: Украина проиграет. Пункты понравились его людям и помощникам, но он сам до сих пор ничего не прочел", - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп подверг критике президента Украины, заявив, что он "немного разочарован" украинским лидером. Россия якобы, по словам главы Белого дома, согласилась на предложенный им план урегулирования войны, в то время как Зеленский даже не ознакомился с документом.

О мирном плане

США и Украина в середине ноября начали обсуждать мирный план, состоявший сначала из 28 пунктов, охватывающих ключевые вопросы российско-украинской войны. Официально этот документ не публиковался, но во многих изданиях появился его черновик, в котором без деталей говорилось, что Украина получит "надежные гарантии безопасности".

23 ноября 2025 года в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирный план для прекращения войны.

По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ обсудили 30 ноября во Флориде.

Предыдущий мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены. Сейчас план насчитывает 19 пунктов, а окончательное решение по отдельным спорным моментам будет оставаться за президентами.