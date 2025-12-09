"Когда условия позволят": в ЕС отреагировали на заявление Трампа о необходимости президентских выборов в Украине

Европейский Союз отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине, четко подтвердив свою позицию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель Европейской комиссии Анитта Гиппер в Брюсселе заявила, что Владимир Зеленский является " демократически избранным президентом", а проведение любых следующих выборов возможно только тогда, когда "условия позволят это сделать".

"Мы уже обращали внимание на данный вопрос, потому что это исключительные времена… По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", – заявила Гиппер .

Она также подчеркнула, что сейчас Россия ведет против Украины захватническую войну.

Заявление Трампа

Сегодня, 9 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине стоило бы провести выборы, президента, поскольку их давно не проводили, предположив, что Владимир Зеленский мог бы победить на них.

" Прошло уже много времени. Ситуация... не очень хорошо складывается. Да, я думаю, что пора. Я считаю, что сейчас важное время для проведения выборов", - прокомментировал Трамп вопрос журналистки о выборах в Украине.

Ранее Дональд Трамп подверг критике президента Украины, заявив, что он "немного разочарован" украинским лидером. Россия якобы, по словам главы Белого дома, согласилась на предложенный им план урегулирования войны, в то время как Зеленский даже не ознакомился с документом.

Напомним, 25 февраля Верховная Рада проголосовала за постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится, что полномочия президента Владимира Зеленского должны продолжаться до завершения военного положения.