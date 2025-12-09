"Коли умови дозволять": в ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні

Європейський Союз відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про необхідність проведення президентських виборів в Україні, чітко підтвердивши свою позицію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Європейська правда".

Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер у Брюсселі заявила, що Володимир Зеленський є "демократично обраним президентом", а проведення будь-яких наступних виборів є можливим лише тоді, коли "умови дозволять це зробити".

"Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити", – заявила Гіппер.

Вона також наголосила, що зараз Росія веде проти України загарбницьку війну.

Заява Трампа

Сьогодні, 9 грудня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто було би провести вибори, президента, оскільки їх давно не проводили, припустивши, що Володимир Зеленський міг би перемогти на них.

"Минуло вже багато часу. Ситуація... не дуже добре складається. Так, я думаю, що настав час. Я вважаю, що зараз важливий час для проведення виборів", – прокоментував Трамп питання журналістки про вибори в Україні.

Раніше Дональд Трамп розкритикував президента України, заявивши, що він "трохи розчарований" українським лідером. Росія нібито, за словами очільника Білого дому, погодилась на запропонований ним план врегулювання війни, тоді як Зеленський навіть не ознайомився з документом.

Нагадаємо, 25 лютого Верховна Рада проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій йдеться про те, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану.